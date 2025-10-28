ดินไหวตุรกี 6.1 ซ้ำรอยเดือนสิงหาคม ตึกร้างถล่ม 3 แห่ง บาดเจ็บ 22
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงบริเวณภาคตะวันตกของประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ส่งผลให้อาคารอย่างน้อย 3 แห่ง ได้รับความเสียหาย ก่อนที่จะพังถล่มลงมา เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด
ตามรายงานของสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน (AFAD) แจ้งว่า เหตุแผ่นดินไหวมีขนาด 6.1 แมกนิจูด มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองซินเดียร์กี จังหวัดบาลีเคซีร์ ประเทศตุรกี โดยมีศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว 5.99 กิโลเมตร
ข่าวระบุว่า หลังเหตุแผ่นดินไหว ได้เกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมาหลายครั้ง โดยแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงนครอิสตันบูล และจังหวัดใกล้เคียง อย่างบูร์ซา มานิซา และอิซมีร์
นายอาลี เยอร์ลิกายา รัฐมนตรีมหาดไทยของตุรกี กล่าวว่า มีอาคารที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยอย่างน้อย 3 แห่ง และร้านค้าสูง 2 ชั้น อีก 1 แห่ง ที่พังถล่มลงมา ในเมืองซินเดียร์กี โดยสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ ได้รับความเสียหายมาก่อนแล้ว จากเหตุแผ่นดินไหวครั้งก่อน
นอกจากนี้ นายอิสมาอิล อุสตาโอกลู ผู้ว่าการจังหวัดบาลิเคซีร์ กล่าวว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 22 คน โดยเกิดจากการล้มเพราะความตื่นตระหนก
โดกูกาน โกยูนจู เจ้าหน้าที่บริหารเขตซินเดียร์กี กล่าวกับสำนักข่าวอนาโดลู ของตุรกีว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่พบรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต
ทั้งนี้ เมืองซินเดียร์กี เพิ่งจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขนาด 6.1 เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บหลายสิบคน