ทรัมป์-ทาคาอิจิ ถกการค้า เซ็นดีลแรร์เอิร์ธ นายกฯ ญี่ปุ่นจ่อเสนอชื่อชิงโนเบลสันติภาพ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐและนางซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้มีการพบหารือกันในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม และได้มีการลงนามข้อตกลงเรื่องแร่ธาตุสำคัญ เช่น แรร์เอิร์ธ และข้อตกลงในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อให้เป็นยุคทองแห่งความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-สหรัฐ
ทรัมป์และทาคาอิจิพบหารือที่พระตำหนักอากาซากะ ในใจกลางกรุงโตเกียว ครั้งสุดท้ายที่ทรัมป์มายังพระตำหนักแห่งนี้คือปี 2019 เพื่อหารือกับอดีตนายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะของญี่ปุ่น ผู้เป็นพันธมิตรใกล้ชิดของทั้งทาคาอิจิและทรัมป์ ในการหารือครั้งนี้ ทาคาอิจิจะเสนอแผนการลงทุนในสหรัฐมูลค่า 550,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามที่ได้มีการลงนามข้อตกลงกันไปก่อนหน้านี้ เช่น การต่อเรือ การนำเข้าถั่วเหลือง ก๊าซธรรมชาติ และรถกระบะของสหรัฐ
นอกจากนั้น ทรัมป์และทาคาอิจิยังลงนามเรื่องการจัดหาและผลิตแร่แรร์เอิร์ธระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่น โดยเนื้อหาของข้อตกลงดังกล่าวระบุว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันเพื่อกระตุ้นการผลิตแร่ที่สำคัญ ผ่านการใช้นโยบาย มาตรการทางการค้า และการลงทุน หลังก่อนหน้านี้ ทรัมป์มีการลงนามเรื่องข้อตกลงแร่แรร์เอิร์ธกับมาเลเซีย ไทย และออสเตรเลีย เพื่อต้องการลดการพึ่งพาแร่แรร์เอิร์ธของจีนที่ครองตลาดแร่แรร์เอิร์ธของโลกอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นมีแร่แรร์เอิร์ธอยู่จำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่อยู่ใต้ทะเลทำให้การขุดแร่แรร์เอิร์ธขึ้นมาทำได้ยากขึ้น
ทรัมป์กล่าวชื่นชมทาคาอิจิว่าจากเรื่องราวของเธอที่รู้มาจากอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะและคนอื่นๆ แล้วจึงเชื่อว่าทาคาอิจิจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ยอดเยี่ยม และแสดงความยินดีกับการเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น ทรัมป์ยังชื่นชมญี่ปุ่นที่ต้องการซื้อยุทธโธปกรณ์ของสหรัฐมากขึ้น ขณะที่ญี่ปุ่นเองจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการป้องกันประเทศ และจะเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมขึ้นเป็น 2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี)
ทาคาอิจิได้มอบของขวัญแก่ทรัมป์เป็นไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ และลูกกอล์ฟของอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะ พร้อมกับชื่นชมบทบาทของทรัมป์ต่อการช่วยเหลือให้เกิดการหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชา อิสราเอลและกลุ่มฮามาส ขณะที่นางแคโรไลน์ เลวิตต์ โฆษกทำเนียบขาวสหรัฐบอกว่าทาคาอิจิจะเสนอชื่อทรัมป์เข้าชิงรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ
เสร็จสิ้นจากการหารือแล้ว ทรัมป์และทาคาอิจิจะเดินทางไปเยี่ยมชมฐานทัพสหรัฐในเมืองโยโกซุกะ ใกล้กรุงโตเกียว ซึ่งมีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington จากนั้นทรัมป์จะพบหารือกับผู้นำธุรกิจของญี่ปุ่นก่อนเดินทางต่อไปประเทศเกาหลีใต้ในวันที่ 29 ตุลาคม เพื่อหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน เพื่อหวังที่จะยุติสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน