กองทัพไทย-กัมพูชา พบคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน หารือการดำเนินการตามข้อตกลงร่วม
เฟรชนิวส์ สื่อกัมพูชารายงานเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมว่า กองทัพภูมิภาคที่ 4 ของกัมพูชา และกองทัพภาคที่ 2 ของไทย ได้พบปะกับคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน(AOT) ที่ด่านช่องโอเสม็ด จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เมื่อช่วงเช้าวันอังคาร(28 ต.ค.)นี้ โดยการพบปะกันครั้งนี้มุ่งหารือถึงการดำเนินการตามข้อผูกพันที่กำหนดไว้ในถ้อยแถลงร่วมระหว่างกัมพูชาและไทย ซึ่งลงนามกันไว้ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา
อย่างไรก็ดีสื่อกัมพูชาไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือดังกล่าว