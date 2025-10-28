เดินทางปั่นป่วน! วันเดียวเที่ยวบินในสหรัฐดีเลย์กว่า 7,000 เที่ยว หลังภาวะชัตดาวน์เข้าสู่วันที่ 27

เดินทางปั่นป่วน! วันเดียวเที่ยวบินในสหรัฐดีเลย์กว่า 7,000 เที่ยว หลังภาวะชัตดาวน์ของรัฐบาลเข้าสู่วันที่ 27
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า การจราจรทางอากาศในสหรัฐอเมริกา ปั่นป่วนอย่างหนัก เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม โดยมีเที่ยวบินที่ต้องดีเลย์หรือล่าช้ามากถึงเกือบ 7,000 เที่ยวบิน หลังภาวะชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐที่ล่วงเข้าวันที่ 27 ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรควบคุมการบิน จนส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ หรือ เอฟเอเอ (FAA) ระบุว่า การขาดแคลนบุคลากรทำให้ต้องออกมาตรการ Ground Delay Program ซึ่งเป็นมาตรการชะลอการขึ้นบินจากสนามบินต้นทาง เพื่อควบคุมปริมาณเที่ยวบินที่จะเข้าสู่สนามบินปลายทางที่มีปัญหา โดยมาตรการดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อสนามบิน นวร์ก ในนิวเจอร์ซีย์ , ออสติน ในเท็กซัส และ สนามบินนานาชาติ ดัลลัส ฟอร์ต เวิร์ธ
ขณะที่มีรายงานว่า เที่ยวบินในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐ ก็ประสบปัญหาล่าช้าเช่นกัน เนื่องจากขาดแคลนเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมเรดาร์การบินในแอตแลนตา
โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศราว 13,000 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสำนักงานความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐ (TSA) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ อีกประมาณ 50,000 คน ต้องทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หลังจากเกิดทางตันด้านงบประมาณระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกัน และพรรคเดโมแครต ในสภาคองเกรส ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะชัตดาวน์
ข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม เที่ยวบินของสายการบินเซาธ์เวสต์ แอร์ไลน์ ดีเลย์ถึง 2,089 เที่ยว หรือคิดเป็น 47 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่อเมริกัน แอร์ไลน์ ดีเลย์ 1,277 เที่ยว หรือ 36 เปอร์เซ็นต์ , ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ดีเลย์ 807 เที่ยว หรือ 27 เปอร์เซ็นต์ และเดลต้า แอร์ไลน์ ดีเลย์ 725 เที่ยว หรือ 21 เปอร์เซ็นต์
ขณะที่ข้อมูลจาก FlightAware แจ้งว่า เมื่อเวลา 03.30 น. วันที่ 27 ตุลาคม สายการบินของเซาธ์เวสต์ ดีเลย์ 34 เปอร์เซ็นต์ ,อเมริกัน แอร์ไลน์ 29 เปอร์เซ็นต์ , เดลต้า 22 เปอร์เซ็นต์ และ ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ 19 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้ รัฐบาลทรัมป์ ได้เตือนว่า ปัญหาความล่าช้าในเที่ยวบินอาจจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น หากเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนงวดแรกในวันอังคารที่ 28 ตุลาคมนี้ โดยเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ มีเที่ยวบินที่ต้องประสบปัญหาล่าช้ากว่า 8,800 เที่ยวบินทั่วประเทศ อันเนื่องมาจากภาวะชัตดาวน์
ด้านเจ้าหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมสหรัฐ ระบุว่า 44 เปอร์เซ็นต์ของเที่ยวบินที่ล่าช้า เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม มาจากการขาดงานของเจ้าหน้าที่ควบคุม ซึ่งสูงขึ้นอย่างมาก จากค่าเฉลี่ยปกติที่ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์
ข่าวระบุว่า ความล่าช้าของการยกเลิกเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น ได้สร้างความไม่พอใจในสาธารณชน และเพิ่มแรงกดดันต่อผู้ร่างกฎหมายให้หาทางแก้ไขภาวะ “ชัตดาวน์” ของรัฐบาลสหรัฐ
ฌอน ดัฟฟี่ รัฐมนตรีคมนาคมสหรัฐ ซึ่งอยู่ที่เมืองคลีฟแลนด์ ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม ขณะที่สหภาพสมาคมเจ้าหน้าที่ควบคุมทางอากาศแห่งชาติ ได้วางแผนจัดกิจกรรมตามสนามบินหลายแห่งในวันที่ 28 ตุลาคม ซึ่งเน้นไปที่เรื่องของการไม่ได้เงินเดือนงวดแรก
ทั้งนี้ FAA ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศประมาณ 3,500 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีเจ้าหน้าที่หลายคนต้องทำงานล่วงเวลาแบบบังคับ และทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ก่อนหน้าเกิดการชัตดาวน์
โดยเมื่อปี 2019 ระหว่างการชัตดาวน์ 35 วัน การขาดงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร และเจ้าหน้าที่ของ TSA เพิ่มสูงขึ้น เมื่อไม่ได้รับเงินเดือน ทำให้ระยะเวลาในการผ่านด่านตรวจที่สนามบินบางแห่งต้องใช้เวลานานมากขึ้น และเจ้าหน้าที่ต้องชะลอการจราจรทางอากาศ ในสนามบินนิวยอร์ก และวอชิงตัน