วงการบันเทิงฮ่องกงเศร้า สิ้น ‘สวี่ เส้าสง’ นักแสดงอาวุโส ทีวีบี ในวัย 76 หลังป่วยมะเร็งมานาน
เดอะ สเตรทไทม์ส สื่อสิงคโปร์รายงานเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมว่า เบนซ์ หง หรือ สวี่ เส้าสง นักแสดงอาวุโสคนดังชาวฮ่องกงที่มีผลงานการแสดงมากมายทั้งจอเงินและจอแก้วทางช่อง TVB ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ ในวัย 76 ปี ที่โรงพยาบาลในฮ่องกง เมื่อเวลา 02.30 น.ของวันที่ 28 ตุลาคม เนื่องจากการทำงานของอวัยวะในร่างกายล้มเหลวอันมีสาเหตุมาจากการป่วยด้วยโรคมะเร็งก่อนหน้านี้ จากการเปิดเผยของครอบครัวของสวี่ เส้าสง ผ่านมาเรีย ลุยซา เหลยเถา พิธีกรหญิงคนดังซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขา
การเสียชีวิตของนักแสดงฮ่องกงคนดังผู้นี้เกิดขึ้นหลังจาก ซิงเตา สื่อฮ่องกงสำนักแรกที่รายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมว่า สวี่ เส้าสง ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกะทันหันด้วยอาการวิกฤต ก่อนจะมีเหล่าเพื่อนศิลปินคนดังร่วมวงการมากมายกว่า 20 คนเข้าเยี่ยม อาทิ โจว เหวินฟะ, เหมียวเฉียวเหว่ย, กัวจิ้นอัน, หลินฟง และ หวงจื่อหัว เป็นต้น
สำหรับ “สวี่ เส้าสง” โลดแล่นอยู่ในวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์ฮ่องกงมาเป็นเวลา 53 ปี นับเป็นนักแสดงที่แฟนหนังจีนชุดทีวีบีในเอเชียรวมถึงบ้านเราคุ้นหน้าคุ้นตา โดยเฉพาะเสียงพากย์ทุ้มต่ำที่เป็นเอกลักษณ์ การจากไปของสวี่ เส้าสง ถือเป็นการสูญเสียบุคลากรที่สำคัญของวงการบันเทิงฮ่องกงอีกครั้ง