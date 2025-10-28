เฮอริเคน เมลิสซา รุนแรงระดับ 5 พายุที่รุนแรงที่สุดในปีนี้ เตรียมถล่ม ‘จาเมกา’
สำนักข่าวเอพี รายงานว่า เฮอริเคน เมลิสซา จ่อถล่มจาเมกา ในวันที่ 28 ตุลาคม ด้วยความรุนแรงระดับ 5 ซึ่งถือเป็นเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของจาเมกา นับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติเมื่อ 174 ปีก่อน
ข่าวระบุว่า คาดว่า เฮอริเคน เมลิสซา จะขึ้นฝั่งจาเมกา ช่วงเช้าวันอังคารที่ 28 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่น และคาดว่า จะเคลื่อนตัวผ่านเกาะ เริ่มเข้าใกล้ตอนใต้ของเขตเซนต์เอลิซาเบธ และจะเคลื่อนออกไปบริเวณตอนเหนือของเขต เซนต์ แอนน์
โดยก่อนหน้าที่พายุจะขึ้นฝั่ง รัฐบาลจาเมกาได้ทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมกับความรุนแรงของพายุ
แอนดรูว์ โฮลเนส นายกรัฐมนตรีจาเมกา กล่าวว่า ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานใดๆในจาเมกาที่สามารถต้านทานเฮอริเคนระดับ 5 เอาไว้ได้ คำถามในตอนนี้ก็คือ ความเร็วในการฟื้นตัว นั่นคือความท้าทาย
ข่าวระบุว่า ก่อนพายุจะมาถึง มีรายงานความเสียหายต่างๆเกิดขึ้น ได้แก่ ดินถล่ม ต้นไม้ล้ม และไฟฟ้าดับจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ในจาเมกา ได้ออกมาเตือนว่า การทำความสะอาดและการประเมินความเสียหายจะเป็นไปอย่างล่าช้า
ทั้งนี้ คาดว่า เฮอริเคน เมลิสซา จะทำให้เกิดสตอร์มเซิร์จ หรือคลื่นพายุซัดฝั่ง ที่มีอันตรายถึงชีวิตที่สูงถึง 4 เมตร พัดเข้าชายฝั่งตอนใต้ของจาเมกา โดยเจ้าหน้าที่ได้แสดงความห่วงกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลกระทบต่อโรงพยาบาลบางแห่งตามแนวชายฝั่ง
คริสโตเฟอร์ ทัฟตัน รัฐมนตรีสาธารณสุขจาเมกา เปิดเผยว่า ได้มีการย้ายผู้ป่วยบางส่วนจากชั้นล่างไปยังชั้น 2 ของอาคาร และว่า หวังว่านั่นจะเพียงพอต่อคลื่นซัดฝั่งที่จะเกิดขึ้น
ทั้งนี้ เฮอริเคน เมลิสซา มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงคิงส์ตัน เมืองหลวงของจาเมกา ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 240 กิโลเมตร และมีความเร็วลมที่ 280 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มุ่งหน้าไปทางตอนเหนือของทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ขณะที่ ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า เฮอริเคนเมลิสซา ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเป็นระดับ 5 ด้วยความเร็วลมสูงถึง 280 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้กลายเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นบนโลกในปี 2025 นี้