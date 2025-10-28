เกาหลีใต้ ตั้งข้อหา 45 ผู้ต้องหา เอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์เขมร เร่งล่าหน.ใหญ่ หาความร่วมมือทลายเครือข่ายเพิ่ม
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม เดอะ โคเรียเฮรัลด์ สื่อเกาหลีใต้อ้างสำนักงานตำรวจจังหวัดชองนัม เปิดเผยว่า ชาวเกาหลีใต้ 45 คน ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์ขนาดใหญ่ในประเทศกัมพูชาที่มุ่งเป้าต่อชาวเกาหลี ได้ถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการและถูกส่งตัวให้อัยการเพื่อดำเนินคดีต่อไปแล้ว
ผู้ต้องหาทั้งหมดดังกล่าว เป็นสมาชิกในแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่มีฐานดำเนินการอยู่ในประเทศกัมพูชา ซึ่งถูกส่งตัวกลับมายังเกาหลีใต้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา หลังจากการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันที่มุ่งกำจัดแก๊งหลอกลวงในกัมพูชา โดยการส่งตัวผู้ต้องหาให้อัยการครั้งนี้เป็นผลมาจากการสอบสวนอย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดชุงชองใต้ ซึ่งได้สอบสวนผู้ต้องหา 45 คน จากทั้งหมด 59 คนที่ถูกส่งตัวกลับมาจากกัมพูชาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา ในจำนวนผู้ต้องหา 45 คนที่ส่งตัวให้กับอัยการแล้วนั้น 25 คน เป็นกลุ่มช่วงวัย 20 ปี 17 คน ในกลุ่มวัย 30 ปี อีก 3 คนในวัย 40 ปี และผู้ต้องหา 18 คนในทั้งสิ้น 45 คน เป็นผู้กระทำผิดที่เป็นที่ต้องการตัวในประเทศอยู่แล้ว และอีก 1 รายมีหมายแดงของตำรวจสากล
โคเรียเฮรัลด์รายงานว่า ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่นำโดยชาวจีน ซึ่งใช้ชื่อปลอมว่า “บูกอน” (Bugeon) ซึ่งก่อเหตุฉ้อโกงเหยื่อชาวเกาหลีอย่างน้อย 110 คน เป็นมูลค่ารวมเกือบ 9,300 ล้านวอน หรือกว่า 210 ล้านบาท ผ่านการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์, โรแมนซ์สแกม และ การฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล ตั้งแต่กลางปี 2023 จนถึงเดือนกรกฎาคมปีนี้ เครือข่ายอาชญากรรมนี้มีต้นตอมาจากประเทศจีน ซึ่งเริ่มดำเนินการหลอกลวงผ่านแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาตั้งแต่ปี 2018 ซึ่งแต่ละครั้งที่ถูกทางการจีนกวาดล้าง เครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ก็จะย้ายฐานปฏิบัติการมายังประเทศไทย ก่อนจะย้ายมายังกัมพูชาในเวลาต่อมา
โคเรียเฮรัลด์รายงานว่า หลังการตั้งข้อหาต่อผู้ต้องหาทั้ง 45 คนนี้แล้ว ขณะนี้ตำรวจเกาหลีใต้อยู่ระหว่างการรวบรวมการสอบสวนที่ดำเนินอยู่หลายคดีเข้าด้วยกันภายใต้คณะทำงานเฉพาะกิจ เนื่องจากขณะนี้มีหน่วยงานสอบสวนทั่วประเทศที่กำลังดำเนินการสอบสวนในลักษณะเดียวกันนี้อยู่ โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามจับกุมตัวการสำคัญที่ยังคงหลบหนี ซึ่งรวมถึง บูกอน ที่เป็นหัวหน้าแก๊งด้วย
นอกจากนี้ทางการเกาหลีใต้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงที่อาจมีอยู่กับกลุ่มอาชญากรภายในประเทศเกาหลีใต้ พร้อมกับแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมในการสืบสวนจากกัมพูชาและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อมุ่งขจัดเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติในลักษณะนี้ให้สิ้นซาก