สีหศักดิ์ ประทับใจ เวทีอาเซียนซัมมิท ร่วมถวายอาลัย ‘พระพันปีหลวง’ ย้ำ MOU แรร์เอิร์ธ ไร้ผลผูกมัด
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียว่า สำหรับตน การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 47 ที่กำลังจะจบลงมีเรื่องที่ทำให้จดจำคือการสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ทุกประเทศต่างออกมาแสดงความเสียใจ ไว้อาลัย ชื่นชมบทบาทของพระองค์ท่าน และที่รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษ คือ ตอนที่เราจัดพิธีลงนามถ้อยแถลงผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ดำเนินรายการเอง และใช้เวลา 2-3 นาที กล่าวถึงพระองค์ท่านด้วยความประทับใจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ความประทับใจที่สำคัญส่วนหนึ่งคือ การลงนามในถ้อยแถลงผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับกัมพูชา ในช่วงที่ตนมารับหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ความสัมพันธ์อยู่ในจุดยาก จึงมีความพยายามเน้นประเด็นที่มีปัญหาและพยายามพูดคุยกับกัมพูชา ทางฝ่ายสหรัฐฯ มาประสาน มาเลเซียมาในฐานะประธานอาเซียน ก็นำไปสู่การลงนามในถ้อยแถลงฯ ร่วมกันเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม และในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 47 ทุกคนต่างชื่นชมว่าทั้งสองประเทศเดินไปสู่สันติภาพ
“แต่แน่นอนเราต้องกล่าวกับทุกคนว่าเป็นจุดเริ่มต้น ยังมีสิ่งที่เราปฏิบัติในเอกสารที่ลงนาม แต่เรามีความมุ่งมั่นเดินหน้าไปสู่สันติภาพและฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทุกคนดีใจโดยเฉพาะอาเซียน เพราะที่ผ่านมาปัญหาไทย – กัมพูชา ส่งผลกับความสัมพันธ์ภายในอาเซียน ซึ่งช่วงนี้เราเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์ระหว่างประเทศ จึงจำเป็นที่อาเซียน ต้องทำให้อาเซียนแข็งแกร่งขึ้น ถ้าไทยและกัมพูชา มีความสัมพันธ์ที่ดี จะทำให้อาเซียนมีความเข้มแข็งขึ้นในช่วงที่เราเผชิญความท้าทายระหว่างประเทศ”
นายสีหศักดิ์ เปิดเผยด้วยว่า เรื่องที่ไม่ได้คาดว่าสำคัญ แต่ด้วยเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะเหตุที่มีชาวเกาหลีใต้เสียชีวิต เพราะเกี่ยวข้องกับสแกม อาชญากรรมข้ามชาติได้รับความสนใจอย่างมาก จึงเป็นโอกาสที่ไทยได้กล่าวถึงเรื่องนี้ เพราะเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตลอด ทั้งฝั่งชายแดนกับเมียนมาก็มีปัญหา ชายแดนกับกัมพูชาก็มีปัญหา เราก็ทำอย่างจริงจังตลอด ไทยได้เสนอจัดการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการ ส่วนอีกเรื่องที่สำคัญคือการเตรียมการไปสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่ การไปสู่เศรษฐกิจดิจทัล เศรษฐกิจสีเขียว อาเซียนและประเทศคู่เจรจา ก็เห็นว่าต้องร่วมมือกันมากขึ้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งข้อสังเกตถึงการหารือต่อสถานการณ์ในเมียนมาว่า ทุกปีในการประชุมอาเซียนจะพูดมากกว่านี้ ส่วนตัวจึงคิดว่าน่าจะมีการหารือมากกว่านี้ เพราะอีกไม่กี่เดือนจะมีการเลือกตั้งในเมียนมา ซึ่งจะทำให้เราเจอความท้าทาย ประเทศตะวันตกอาจไม่ยอมรับ แต่อาเซียนต้องคิดให้ดี เพราะยอมรับก็ไม่ได้ ปฏิเสธก็ไม่ได้ เพราะเขาเดินหน้า เราต้องเรียกร้องต่อไปให้รัฐบาลทหารเปิดให้เจรจากับกลุ่มต่างๆ “ที่ผ่านมาเรื่องสถานการณ์ในเมียนมา พูดกันเยอะ แต่คราวนี้พูดน้อยกว่าที่ผ่านมา ไทยได้ยืนยันตามเดิม ซึ่งทุกคนพูดถึง แต่ไม่แน่ใจว่าท่าทีจะเป็นอย่างไร เพราะเมียนมาจะจัดการเลือกตั้งในสิ้นปีนี้ ต้องมาดูว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร อาเซียนก็ต้องทบทวนหลังการเลือกตั้งทั่วไป สถานการณ์ในเมียนมามีความสลับซับซ้อน มีหลายมิติ ทั้งมิติประชาธิปไตยชนกลุ่มน้อย บทบาททหาร ดังนั้น การดำเนินการต่างๆ ไม่ได้ยุติด้วยการเลือกตั้งอย่างเดียว แต่เป็นการพูดคุยหารือต่อไป”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงการลงนาม MOU แร่หายากที่สำคัญร่วมกับสหรัฐอเมริกา โดยยอมรับว่า หลังจากนี้ ไทยต้องคุยกับรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องการที่จะพัฒนาทรัพยากรแร่ธาตุสำคัญ ประเทศไทยจะมีมากน้อยแค่ไหน สหรัฐจะทำอย่างไร ถ้าต่อไปประเทศไทยจะมีโครงการร่วมลงทุน สหรัฐก็ให้ความสนใจ ซึ่งไทยต้องตัดสินใจ ดูเงื่อนไขที่ดีที่สุด ไม่ได้ปิดประตูความร่วมมือกับประเทศอื่น เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับเทคโนโลยี การถ่ายทอดความรู้
“ผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ ถ้าเรามีความรู้ เราจะรู้ว่าสามารถพัฒนาทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์ ไม่มีผลผูกมัด เราจะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าไม่ได้ประโยชน์ ก็ไม่ทำ เท่าที่ทราบ มาเลเซีย ออสเตรเลีย ก็ทำข้อตกลงนี้” นายสีหศักดิ์กล่าว พร้อมย้ำว่า จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญมาศึกษา เพื่อดูว่าในส่วนของไทยจะพัฒนาได้อย่างไร เรามีมากน้อยแค่ไหน เราจะสามารถพัฒนาสู่ห่วงโซ่อุปทาน ทำได้อย่างไรบ้าง มีโครงการที่ทำให้แล้วเกิดประโยชน์หรือไม่ เราต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ
ส่วนกรณีที่มีปัญหาเหมืองแร่ธาตุสำคัญในรัฐฉานของเมียนมา ส่งผลกระทบกับประชาชนในภาคเหนือของไทย นายสีหศักดิ์ กล่าวย้ำว่า ไม่ว่าจะทำอะไรเราต้องมีมาตรการ ไม่ใช่อยู่ดีๆ ไปทำอะไรโดยไม่ระมัดระวัง โดยเฉพาะสารมลพิษ เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ