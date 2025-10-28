ฝนตกหนัก ทำเมืองเว้-ฮอยอันน้ำท่วมสูง เวียดนามอพยพปชช.นับหมื่น
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักหลายวันที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมหนักในตอนกลางของประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะในเมืองเว้และเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของเวียดนาม ตามรายงานของรัฐบาลเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
หน่วยงานบริหารจัดการภัยพิบัติของเวียดนามเปิดเผยว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ของเมืองเว้และฮอยอัน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก มีมากกว่า 1,000 มิลลิเมตรในช่วง 24 ชั่วโมงก่อนฝนจะหยุดตกในช่วงกลางดึกวันที่ 27 ตุลาคม
สื่อเวียดนามรายงานว่าฝนที่ตกหนักทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองฮอยอันเกิดน้ำท่วม บ้านเรือนหลายหลังถูกน้ำท่วมสูงถึงหลังคา ทำให้ทางการเวียดนามต้องนำเรือไปอพยพนักท่องเที่ยว ขณะที่ชุมชน 32 แห่งจากทั้งหมด 40 แห่งในเมืองเว้ถูกน้ำท่วมสูง 1-2 เมตร รัฐบาลเวียดนามบอกว่าระดับน้ำท่วมในเมืองเว้ถือว่าสูงเป็นประวัติการณ์
ทางการเวียดนามอพยพประชาชนหลายหมื่นคนออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมในทางตอนกลางของเวียดนาม หลังเส้นทางและกระแสไฟฟ้าถูกตัดขาด เส้นทางการเดินรถไฟระหว่างกรุงฮานอยไปยังเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ต้องหยุดชะงักจากเหตุน้ำท่วมหนัก
อย่างไรก็ตามแม้ฝนจะหยุกตกลงมา แต่แม่น้ำสายหลักในทางตอนกลางของเวียดนามจะยังอยู่ในระดับที่สูงและพื้นที่ต่างๆ จะยังถูกน้ำท่วมต่อไปในช่วง 2-3 วันข้างหน้า รวมถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่ม