ระทึก! ไฟไหม้ ‘มารินา เบย์แซนด์’ สิงคโปร์ คาดเกิดจากงานเชื่อมโลหะ
เว็บไซต์ straitstimes.com รายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นที่ มารินา เบย์ แซนด์ (MBS) ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม เมื่อเวลาประมาณ 15.40 น. บริเวณชั้น 55 ของ MBS Tower 3 โดยเหตุเกิดจากไฟไหม้แผ่นพลาสติก ที่คาดว่าเกิดจากงานเชื่อมโลหะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทำให้เกิดไฟไหม้และปรากฏกลุ่มควันออกมาจากตัวอาคาร
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของ MBS สามารถดับเพลิงเอาไว้ได้ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเดินทางไปถึง และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
โดยเจ้าหน้าที่ของ MBS กล่าวว่า จุดเกิดเหตุไฟไหม้ไม่ใช่บริเวณที่แขกที่เข้ามาพักจะเข้าไปถึงได้ และพนักงานสามารถดับไฟได้ก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึง โดยกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว