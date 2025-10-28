ต่างประเทศ

ระทึก! ไฟไหม้ ‘มารินา เบย์แซนด์’ สิงคโปร์ คาดเกิดจากงานเชื่อมโลหะ

ระทึก! ไฟไหม้ ‘มารินา เบย์แซนด์’ สิงคโปร์ คาดเกิดจากงานเชื่อมโลหะ

เว็บไซต์ straitstimes.com รายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นที่ มารินา เบย์ แซนด์ (MBS) ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม เมื่อเวลาประมาณ 15.40 น. บริเวณชั้น 55 ของ MBS Tower 3 โดยเหตุเกิดจากไฟไหม้แผ่นพลาสติก ที่คาดว่าเกิดจากงานเชื่อมโลหะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทำให้เกิดไฟไหม้และปรากฏกลุ่มควันออกมาจากตัวอาคาร

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของ MBS สามารถดับเพลิงเอาไว้ได้ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเดินทางไปถึง และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

โดยเจ้าหน้าที่ของ MBS กล่าวว่า จุดเกิดเหตุไฟไหม้ไม่ใช่บริเวณที่แขกที่เข้ามาพักจะเข้าไปถึงได้ และพนักงานสามารถดับไฟได้ก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึง โดยกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว