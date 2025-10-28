ไต่สวนวันแรก มือสังหาร รับสารภาพผิด ลอบยิง ‘ชินโสะ อาเบะ’ อดีตนายกฯญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม สื่อญี่ปุ่นรายงานว่า นายเท็ตสึยะ ยามากามิ อายุ 45 ปี ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุลอบยิงสังหารนายชินโสะ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น รับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือยิงสังหารนายอาเบะจริง ในการเปิดการพิจารคดีนี้เป็นวันแรก 3 ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ลอบสังหารนายอาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีผู้ทรงอิทธิพลและดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดของญี่ปุ่นในปี 2022 ซึ่งเป็นเหตุการณ์สุดช็อกที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลก
“ทุกอย่างเป็นความจริง” นายยามากากิที่อยู่ในอากัปกริยาสงบนิ่ง กล่าวรับสารภาพผิดต่อศาลในกรุงโตเกียว ที่เริ่มการพิจารณาคดีนี้ในวันแรก ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค
อย่างไรก็ดี จำเลยได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายควบคุมอาวุธปืน ซึ่งทนายความของนายยามากามิได้ร้องขอให้มีการลดโทษต่อจำเลย โดยอ้างว่าอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุซึ่งเขาประดิษฐ์ขึ้นเองนั้น ไม่จัดอยู่ในประเภทปืนพกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาวุธปืนและดาบของญี่ปุ่นกำหนด
สื่อญี่ปุ่นคาดว่าการพิจารณาคดีมือลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะจะยังไม่สิ้นสุดจนกว่าจะถึงเดือนมกราคม
ทั้งนี้นายยามากามิถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวไว้ได้ในที่เกิดเหตุ หลังก่อเหตุลอบยิงสังหารนายอาเบะขณะลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง ใกล้กับสถานีรถไฟในเมืองนารา เมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2022 นายยามากามิให้การกับเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนว่าเหตุที่เขาลงมือสังหารนายอาเบะ เพราะเชื่อว่าอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นผู้นี้ให้การสนับสนุนโบสถ์แห่งความสามัคคี ที่นายยามากามิกล่าวโทษว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่และครอบครัวของเขาต้องประสบปัญหาล้มละลายจากการที่แม่ของเขานำเงินไปบริจาคให้กับโบสถ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากถึง 100 ล้านเยน ซึ่งคำกล่าวอ้างดังกล่าวได้นำไปสู่การสอบสวนโบสถ์แห่งความสามัคคีซึ่งเป็นกลุ่มศาสนาที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ในปี 1954 ในเวลาต่อมา
การพิจารณาคดีฆาตกรรมนายอาเบะยังมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนญี่ปุ่นและพบปะหารือกับนางซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในกรุงโตเกียว โดยทรัมป์ยังกล่าวกับนางทาคาอิจิถึงนายอาเบะว่า “เขาเป็นเพื่อนที่ดีของผม และก็เป็นเพื่อนที่ดีของคุณด้วย”