เห็นเดินตัวแข็งทื่อ ศุลกากรเซินเจิ้น ขอตรวจ 2 หญิงจีน อึ้ง ซุกเต่าใต้กระโปรง 68 ตัว
สำนักข่าวซินหัว รายงานเหตุเมื่อไม่นานมานี้ เจ้าหน้าที่ประจำด่านศุลกากรเหวินจิ่นตู้ สังกัดศุลกากรเซินเจิ้น มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน ได้ตรวจพบความผิดปกติของผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งที่เดินตัวแข็งทื่ออยู่ภายในอาคารผู้โดยสารขาเข้า จึงได้ทำการสกัดตัวและตรวจสอบโดยทันที
รายงานระบุว่าจากการตรวจสอบเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่พบว่าผู้โดยสารหญิงคนดังกล่าวซุกซ่อน “เต่ามีชีวิต” จำนวน 39 ตัวไว้ใต้กระโปรง โดยผูกติดกับต้นขาทั้งซ้ายและขวาด้วยกางเกงเลกกิ้งสีดำ จากนั้นราว 5 นาทีต่อมา เจ้าหน้าที่ยังสามารถยึดเต่าอีก 29 ตัว ถูกซุกซ่อนไว้ในลักษณะเดียวกันจากผู้โดยสารหญิงอีกคนที่เดินทางเข้ามาได้อีกด้วย
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเอกลักษณ์จากผู้เชี่ยวชาญพบว่า เต่าทั้ง 68 ตัวเป็น เต่าโคลนแคระแอฟริกา (Pelusios nanus) ในสกุลเพลูซิออส (Pelusios) วงศ์เพโลเมดูซิดี (Pelomedusidae) เป็นสัตว์ต่างถิ่นที่ไม่มีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในจีน ปัจจุบัน คดีนี้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานปราบปรามการลักลอบนำเข้าของศุลกากรเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป