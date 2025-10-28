สลด! เครื่องบินเล็กบรรทุกนักท่องเที่ยวตกที่เคนยา เสียชีวิต 12 ราย
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินเล็กที่บรรทุกนักท่องเที่ยว ตกที่ประเทศเคนยา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ขณะที่เครื่องบินกำลังมุ่งหน้าไปยังเขตวนอุทยานแห่งชาติมาไซมารา คาดว่ามีผู้เสียชีวิต 12 คน
ทางการเคนยาระบุว่า เหตุการณ์เครื่องบินตกนี้เกิดขึ้นบริเวณภูเขา และป่าไม้ ห่างจากสนามบินไดอานาประมาณ 40 กิโลเมตร ด้านสตีเฟน โอรินเด ข้าหลวงใหญ่แห่งเควลเคาน์ตี้ บอกกับสำนักข่าวเอพี ว่า ผู้โดยสารบนเครื่องบินทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนสัญชาติของคนเหล่านี้จะมีการแจ้งในภายหลัง
สำนักงานการบินพลเรือนของเคนยาระบุว่า มี 12 คนที่อยู่บนเครื่องบินลำดังกล่าว ซึ่งเป็นเครื่องบินเซสนา คาราวาน และเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
ทั้งนี้ เครื่องบินประสบเหตุตกหลังจากทะยานออกไปได้ไม่นาน และเกิดไฟลุกท่วมเครื่องบิน ขณะที่พยานที่อยู่บริเวณดังกล่าวบอกกับเอพีว่า ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น และเมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุก็พบกับร่างของมนุษย์