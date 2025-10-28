ระทึก นาทีรถบรรทุกเชื้อเพลิง ติดคานกั้นความสูง ก่อนระเบิด ในเวียดนาม (คลิป)
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม สื่อเวียดนาม VN Express รายงานว่า เกิดเหตุรถบรรทุกน้ำมันระเบิด และเกิดเพลิงลุกไหม้ หลังรถบรรทุกคันดังกล่าว เข้าไปติดอยู่ในแนวกั้น
เหตุดังกล่าว เกิดขึ้นในเวลา 19.00 น. รถบรรทุกน้ำมัน ที่บรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากฮานอย ไปสู่นิคมอุตสาหกรรม Phố Nối A ใน Lạc Đạo ถังน้ำมันได้ชนเข้ากับราวกั้นความสูง ไม่ถึงนาที รถบรรทุกน้ำมันก็ระเบิด ทำให้พื้นสั่นสะเทือน ก๊าซถูกสาดกระจายไปหลายสิบเมตร และ ลุกไหม้อย่างรุนแรง
ฮุยฮวง คนขับรถบรรทุกน้ำมัน หยุดรถห่างจากรถบรรทุกน้ำมันประมาณ 10 เมตร เล่าว่า แรงระเบิดนั้นรุนแรงจนกระจกข้างรถบรรทุกแตก และ ผ้าใบกันน้ำไหม้ รถบรรทุกอีกคันที่อยู่ด้านหลังก็เสียหายเข่นกัน
“ผมยังกลัวอยู่ โชคดีมากที่ไม่ตาย” เขาว่า และเสริมว่า เมื่อรถระเบิด คนขับก็ยังติดอยู่ในห้องโดยสาร
ประมาณ 5 นาทีหลังระเบิด รถดับเพลิง ตำรวจ ก็มาถึงและดับไฟได้ในเวลา 20.00 น. คนขับรถคันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บสาหัส ในที่เกิดเหตุ รถบรรทุกน้ำมันถูกไฟไหม้ ข้างรถจักรยานยนต์ 3 คัน ที่จอดอยู่กระจัดกระจาย มีกระดาษและเศษซากจำนวนมากจากการระเบิดอยู่บนพื้น โดยเจ้าหน้าที่ได้ปิดถนน 2 กิโลเมตรเพื่อจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว