แรงสุดในปวศ.! เฮอริเคนเมลิสซาขึ้นฝั่งจาเมกา กำลังแรง 295 กม./ชม.
เฮอริเคนเมลิสซา ซึ่งเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ พัดขึ้นฝั่งประเทศจาเมกา ด้วยกำลังลมรุนแรงถึง 295 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามรายงานของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐ (NHC) ซึ่งสูงเกินเกณฑ์ของพายุระดับ 5 ที่ถือเป็นระดับของพายุที่รุนแรงที่สุดตามมาตราแซฟเฟอร์-ซิมป์สัน
เมลิสซาขึ้นฝั่งใกล้เมืองนิวโฮป ซึ่งอยู่ห่างจากมอนทีโกเบย์ไปทางใต้ราว 62 กิโลเมตร ในช่วงบ่ายวันที่ 28 กันยายน จากนั้นได้อ่อนกำลังลงเล็กน้อยมาอยู่ที่เฮอริเคนระดับ 4 หลังจากพัดขึ้นฝั่ง โดยความเร็วสูงสุดลดลงมาอยู่ที่ 241 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ยังคงมีอานุภาพทำลายสูงและได้สร้างความเสียหายอย่างหนัก จนทำให้ชาวจาเมกาหลายแสนคนไม่มีไฟฟ้าใช้
คาดว่าเฮอริเคนเมลิสซาเคลื่อนตัวช้าลูกนี้จะยังคงเป็นพายุเฮอริเคนที่มีกำลังแรงสูง ขณะเคลื่อนตัวผ่านเกาะที่มีภูเขาสูงอย่างจาเมกา ทำให้ชุมชนที่อยู่บนภูเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและน้ำท่วม โดยมันจะมุ่งหน้าต่อไปยังเมืองซานติอาโก เด คิวบา เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศคิวบา
ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติในไมอามีเตือนว่า โครงสร้างอาคารต่างๆ อาจพังทลายทั้งหมดในเส้นทางที่เมลิสซาเคลื่อนผ่าน ด้านอเล็กซ์ ดาซิลวา นักอุตุนิยมวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านพายุเฮอริเคนของ AccuWeather กล่าวว่า จาเมกาไม่เคยเผชิญการพัดถล่มโดยตรงจากพายุเฮอริเคนระดับ 4 หรือ 5 มาก่อนในประวัติศาสตร์เท่าที่มีการบันทึกไว้ ดังนั้น การทำลายล้างอาจเกินกว่าที่ชาวจาเมกาเคยเห็นมาก่อนหน้านี้
เมลิสซา เป็นพายุเฮอริเคนที่มีความรุนแรงที่สุดอันดับ 3 เท่าที่เคยบันทึกได้ในทะเลแคริบเบียน รองจากพายุวิลมาในปี 2005 และพายุคิลเบิร์ตในปี 1988 ซึ่งคิลเบิร์ตเป็นพายุลูกใหญ่ลูกสุดท้ายที่พัดถล่มเกาะจาเมกาโดยตรง
บริษัทไฟฟ้าของจาเมการายงานว่า ลูกค้ากว่า 1 ใน 3 ทั่วเกาะไม่มีไฟฟ้าใช้ ขณะที่รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม แมทธิว ซามูดา ให้สัมภาษณ์กับ CNN ว่า สำนักงานของเขาได้รับวิดีโอที่แสดงให้เห็นความเสียหายอย่างหนักต่อโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ รวมถึงโรงพยาบาลและสถานที่พักพิงต่างๆ
ซามูดากล่าวเสริมว่า ประชากรราว 70% ของประเทศอาศัยอยู่ในระยะไม่เกิน 5 กิโลเมตรจากชายฝั่ง
ก่อนที่พายุจะพัดเข้าฝั่ง ทางการรายงานว่ามีประชาชนราว 6,000 คน ได้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้ว และรัฐบาลได้ออกคำสั่งอพยพบังคับสำหรับประชาชนกว่า 28,000 คน แต่บางส่วนปฏิเสธที่จะออกจากบ้านของตนเอง
แอนน์-แคลร์ ฟองตอง ผู้เชี่ยวชาญด้านพายุหมุนเขตร้อนจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) กล่าวระหว่างแถลงข่าวว่า นี่เป็นสถานการณ์ที่หายนะอย่างแท้จริง พร้อมเตือนว่าเมลิสซาอาจก่อให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งสูงถึง 4 เมตร และบอกด้วยว่า สำหรับจาเมกา มันจะเป็นพายุแห่งศตวรรษอย่างไม่ต้องสงสัย