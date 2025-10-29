อิสราเอล ถล่มฉนวนกาซา อ้างถูกฮามาสยิงใส่ ทรัมป์ป้องดีลหยุดยิงยังไม่ล่ม
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กองทัพอิสราเอลทำการโจมตีใส่ฉนวนกาซาอีกครั้งเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม หลังอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มฮามาสละเมิดข้อตกลงหยุดยิงจากการโจมตีใส่กองทัพอิสราเอลที่ประจำอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งในฉนวนกาซาที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอิสราเอล
หน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นในฉนวนกาซาระบุว่า เครื่องบินของอิสราเอลทำการโจมตีในทางตอนกลางของฉนวนกาซา เมืองกาซา ซิตี้ และเมืองข่านยูนิส ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 26 ราย เครื่องบินของอิสราเอลยังคงทำการโจมตีต่อเนื่องไปจนถึงเช้าวันที่ 29 ตุลาคมทั่วทั้งฉนวนกาซา
กองทัพอิสราเอลไม่ได้ออกแถลงการณ์ถึงการโจมตีดังกล่าว แต่ทำเนียบของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเนทันยาฮูได้สั่งการให้ทำการโจมตีอย่างหนักในฉนวนกาซาโดยทันที แถลงการณ์ดังกล่าวไม่ได้ให้เหตุผลถึงสาเหตุที่ทำการโจมตีครั้งล่าสุดแต่เจ้าหน้าที่กองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากลุ่มฮามาสละเมิดข้อตกลงหยุดยิงจากการโจมตีใส่กองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซา
ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสมีผลบังคับใช้แล้วเป็นเวลา 3 สัปดาห์ โดยทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันว่าอีกฝ่ายได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง สื่ออิสราเอลรายงานเมื่อเช้าวันที่ 28 ตุลาคม ว่ากองทัพอิสราเอลและนักรบฮามาสมีการยิงปะทะกันในเมืองราฟาห์ แต่กลุ่มฮามาสปฏิเสธว่าไม่ได้โจมตีใส่กองทัพอิสราเอลในเมืองราฟาห์และยืนกรานว่ายังคงยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิง นอกจากนั้นในวันเดียวกัน เนทันยาฮูยังกล่าวหาอีกว่าฮามาสละเมิดข้อตกลงหยุดยิงจากการส่งศพตัวประกันผิดคน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ว่าแม้อิสราเอลจะโจมตีในฉนวนกาซาครั้งล่าสุด แต่ข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลต่อไป ทรัมป์กล่าวว่าเข้าใจมาว่ากลุ่มฮามาสยิงโจมตีใส่ทหารอิสราเอล อิสราเอลจึงโจมตีกลับอย่างที่ควรจะเป็น กลุ่มฮามาสเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในเรื่องสันติภาพในตะวันออกกลาง ดังนั้นพวกเขาควรทำตัวดีๆ “ถ้าฮามาสทำตัวดี พวกเขาจะมีความสุข หากพวกเขาไม่ทำตัวให้ดี พวกเขาจะถูกกำจัด ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทหารอิสราเอลที่นั่นแต่อิสราเอลบอกว่าทหารของเขาถูกยิงโดยสไนเปอร์ การโจมตีในฉนวนกาซาเป็นการตอบโต้เหตุการณ์นั้นและผมคิดว่าอิสราเอลมีสิทธิที่จะทำเช่นนั้น” ทรัมป์กล่าว