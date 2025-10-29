เกาหลีเหนือ ทดสอบขีปนาวุธ รับ ‘ทรัมป์’ เยือนเกาหลีใต้ คุยปธน.อี แจมยอง จับตาถกการค้า ‘สี จิ้นผิง’
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา เดินทางถึงเกาหลีใต้แล้ว ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายในการเยือนเอเชียครั้งนี้ โดยทรัมป์จะพบปะหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีอี แจมยอง ของเกาหลีใต้ ซึ่งจะมีการหารือกันในประเด็นการค้า การลงทุนและสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี ท่ามกลางความหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงสงบศึกการค้ากับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนได้ ซึ่งทรัมป์มีกำหนดจะพบหารือในวันที่ 30 ตุลาคม ในระหว่างที่ผู้นำจีนมาร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก(เอเปค) ที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพจัดที่เมืองคยองจู
การเดินทางาถึงเกาหลีใต้ของทรัมป์มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเกาหลีเหนือได้ทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนจากทะเลสู่พื้น ทางตะวันตกของคาบสมุทรเกาหลี อย่างไรก็ดี สำนักข่าวกลางเกาหลี(เคซีเอ็นเอ) รายงานว่า นายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ไม่ได้ร่วมควบคุมการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้ด้วย
ขณะที่มีรายงานว่า ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน ขณะเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาหลีใต้ โดยทรัมป์ปฏิเสธที่จะกล่าวถึงการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ แต่กล่าวว่าเขามุ่งความสนใจอย่างเต็มที่ไปในการพบปะกับผู้นำประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกอย่างจีน
“ความสัมพันธ์กับจีนนั้นดีมาก ดังนั้น ผมคิดว่าเราจะมีผลลัพธ์ที่ดีมากสำหรับประเทศของเราและโลกจริงๆ” ทรัมป์กล่าว และว่า เขาคาดหวังที่จะลดภาษีสหรัฐต่อสินค้าจีนเพื่อแลกกับความมุ่งมั่นของปักกิ่งในการควบคุมการส่งออกสารเคมีตั้งต้นของสารเสพติดเฟนทานิล ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทรัมป์อ้างว่าทำให้สหรัฐดำเนินมาตรการภาษีตอบโต้จีน
ข่าวแจ้งว่า เมื่อทรัมป์เดินทางถึงเมืองปูซาน เจ้าหน้าที่ทางการเกาหลีใต้ได้ปูพรมแดง พร้อมวงดนตรีบรรเลงเพลง YMCA ของวง Village People’s ซึ่งเป็นเพลงโปรดของทรัมป์ในการต้อนรับ ก่อนทรัมป์จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์มุ่งหน้าสู่เมืองคยองจู เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีอี แจมยองต่อไป
สำหรับวาระหลักที่จะมีการหารือกันนั้นจะเป็นข้อตกลงการค้าสหรัฐ-เกาหลีใต้ที่ยังไม่ได้ข้อยุติ หลังจากเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้ประกาศข้อตกลงที่เกาหลีใต้จะหลีกเลี่ยงการเผชิญอัตราภาษีที่เลวร้ายที่สุดจากสหรัฐ ด้วยการตกลงจะอัดฉีดเงินลงทุนในประเทศสหรัฐ มูลค่าราว 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่การเจรจาเกี่ยวกับโครงสร้างของการลงทุนเหล่านั้นยังไม่สามารถบรรลุความตกลงกันได้
สำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยด้วยว่า จะมีการมอบมงกุฎทองคำสมัยอาณาจักรชิลลาจำลองและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมูกุงฮวา ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของประเทศ ให้แก่ผู้นำสหรัฐในการเยือนครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้หลังเดินทางถึงเมืองคยองจู ทรัมป์ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของผู้นำภาคธุรกิจ หรือ ซีอีโอ ซัมมิท ซึ่งเป็นการประชุมคู่ขนานของการประชุมเอเปค