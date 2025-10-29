ลูกสาวเผย ‘บริจิตต์ มาครง’ สุขภาพทรุด หลังถูกไซเบอร์บูลลี่ เป็นหญิงข้ามเพศ
สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า Tiphaine Auziere บุตรสาวของนางบริจิตต์ มาครง สตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสผู้เป็นภริยาของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ขึ้นกล่าวต่อศาลว่าการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และการกล่าวหาว่านางบริจิตต์ไม่ใช่ผู้หญิงทำให้แม่ของเธอมีสุขภาพแย่ลงและส่งผลกระทบต่อชีวิตของแม่ของเธอ
Tiphaine Auziere ขึ้นกล่าวต่อศาลในกรุงปารีสในการไต่สวนคดีแก่ผู้กระทำความผิด 10 คนจากการเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับเพศสภาพของนางบริจิตต์ มาครง ซึ่งตกเป็นเป้าของทฤษฎีสมคบคิดว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นผู้หญิงข้ามเพศ เธอกล่าวว่าบริจิตต์ มาครง แม่ของเธอมีสุขภาพแย่ลงนับตั้งแต่เกิดกระแสเรื่องทฤษฎีสมคบคิดดังกล่าว เธอต้องระมัดระวังมากขึ้นเรื่องชุดที่สวมใส่และการโพสต์ท่าถ่ายภาพเพราะเธอรู้ว่าภาพเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการเผยแพร่ทฤษฎีสมคบคิด
ลูกสาวของสตรีหมายเลขหนึ่งเปิดเผยอีกว่า ทุกวันแม่ของเธอจะต้องได้รับรายงานเกี่ยวกับการกล่าวหาว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิง แม้แต่จากคนที่หวังดีต่อเธอ แม้ว่าบริจิตต์จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับเรื่องนี้แต่เธอรู้สึกย่ำแย่ที่หลานของเธอถูกล้อเลียนในโรงเรียน
“เธอไม่ได้ถูกเลือกขึ้นมารับตำแหน่ง เธอไม่ได้ร้องขออะไรจากคนอื่นเลยแต่เธอกลับถูกโจมตีเช่นนี้” ลูกสาวของมาครงกล่าว อัยการฝรั่งเศสกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาโทษความผิดแก่ผู้เผยแพร่พฤษฎีสมคบคิดจำนวน 10 คนที่กล่าวหาว่านางบริจิตต์เป็นผู้หญิงข้ามเพศ โดยอาจได้รับโทษจำคุก 3 – 12 เดือนโดยให้รอลงอาญา และปรับเงินจำนวน 8,000 ยูโร หรือกว่า 300,000 บาท
ผู้กระทำความผิดคนหนึ่งเผยแพร่ข่าวปลอมต่อผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียกว่า 200,000 คนว่าแท้จริงแล้วนางบริจิตต์เป็นผู้หญิงข้ามเพศ และการที่เธอแต่งงานกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงแม้จะอายุห่างกันถึง 24 ปีนั้นถือเป็น “โรคใคร่เด็ก” เขาให้การต่อศาลว่าเขาเป็นนักเสียดสีที่อยากให้แง่มุมที่ต่างไปจากที่สื่อเจ้าหลักรายงาน ผู้กระทำความผิดอีก 2 คนเคยถูกรับโทษความผิดเมื่อปีที่แล้วในฐานเผยแพร่ข่าวปลอมว่านางบริจิตต์ไม่เคยมีตัวตนอยู่จริง แต่เป็นพี่ชายของนางบริจิตต์แปลงเพศและสวมชื่อเป็นนางบริจิตต์
ครอบครัวมาครงเคยประกาศว่าจะให้หลักฐานในชั้นศาลต่อการฟ้องร้องแคนเดส โอเวน นักเคลื่อนไหวฝ่ายขวาชาวสหรัฐที่อ้างว่านางบริจิตต์แท้จริงแล้วเป็นผู้ชายและเธอยอมเอาชื่อเสียงของตัวเองเป็นเดิมพัน
นางบริจิตต์พบกับเอ็มมานูเอล มาครงครั้งแรกเมื่อตอนที่เธอเป็นครูในโรงเรียนที่มาครงเรียนอยู่ ต่อมาทั้งคู่แต่งงานกันในปี 2007 ขณะที่มาครงอายุ 29 และบริจิตต์อายุ 54 ปี