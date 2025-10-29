สลด หญิงไทย พลัดตกอาคาร 3 ชั้นในปอยเปต เสียชีวิต ตร.กัมพูชารุดสอบสาเหตุ

หญิงชาวไทย พลัดตกจากอาคาร 3 ชั้นในปอยเปต เสียชีวิต ตร.กัมพูชารุดสอบสาเหตุ
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 ตุลาคม มีรายงานข่าวว่า หญิงไทยรายหนึ่ง (ไม่ทราบชื่อ) พลัดตกจากชั้น 3 ของตึกคารแอร์วูด ในย่านการค้าของเมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ชาวกัมพูชาที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุกล่าวว่า ได้ยินเสียงดังคล้ายสิ่งของตกจากที่สูง เมื่อหันไปดูตามเสียง จึงพบร่างของหญิงคนดังกล่าว นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้น มีเลือดไหล คาดว่าน่าจะเสียชีวิตทันทีที่ร่างสัมผัสพื้นด้านล่าง
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองปอยเปต และทีมแพทย์ ได้เดินทางไปตรวจสอบและยืนยันว่า หญิงไทยคนดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ล้อมสถานที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอาคาร รวมทั้งกล้องวงจรปิดภายในตัวอาคารและบริเวณรอบๆ เพื่อหาสาเหตุของการพลัดตกลงมา
อาสาสมัครรายหนึ่งของศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน ภาคตะวันออก IMF กล่าวว่า ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ขณะนี้กำลังให้เครือข่ายในปอยเปตตรวจสอบรายละเอียดของหญิงคนดังกล่าว รวมทั้งอาคารดังกล่าวว่าประกอบธุรกิจอะไร คาดว่าจะทราบรายละเอียดภายในวันนี้