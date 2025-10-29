ป่วน! รถบรรทุกพลิกคว่ำในสหรัฐ ทำลิงหลุดเพียบ มหาวิทยาลัยยัน ลิงไม่ได้ติดเชื้อโรค
สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นและเอ็นบีซีรายงานว่า เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกขนลิงพลิกคว่ำบนทางหลวงของรัฐมิสซิสซิปปี ประเทศสหรัฐ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ส่งผลให้ลิงจำนวนหนึ่งหลุดออกมา สำนักงานนายอำเภอเมืองแจสเปอร์ เคาวน์ตี้จึงประกาศเตือนสาธารณชนให้ระมัดระวังลิงที่หลุดออกมาเพราะอาจเป็นภัยต่อสุขภาพและเป็นลิงที่มีนิสัยดุร้าย
สำนักงานนายอำเภอเมืองแจสเปอร์ เคาวน์ตี้ระบุในแถลงการณ์ว่า ภายหลังอุบัติเหตุ คนขับรถบรรทุกบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าลิงที่หลุดออกมาเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เพราะมีนิสัยดุร้าย และติดเชื้อโรคหลายชนิด เช่น โรคไวรัสตับอักเสบซี โรคเริม และโควิด การเก็บกู้ลิงที่หลุดออกมาจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน ทางตำรวจจึงดำเนินมาตรการอย่างเหมาะสมจากข้อมูลที่ได้รับจากคนขับรถบรรทุก
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยทูเลนออกแถลงการณ์ว่าลิงกลุ่มดังกล่าวเป็นลิงวอก ถูกขนส่งมาจากทางมหาวิทยาลัย เพราะศูนย์วิจัยชีววิทยาแห่งชาติของมหาวิทยาลัยทูเลนมีการจัดส่งลิงไปให้กับองค์กรวิจัยต่างๆ เพื่อทำการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และลิงเหล่านี้ไม่ได้ติดเชื้อโรคอันตรายแต่อย่างใด
มหาวิทยาลัยทูเลนยังเปิดเผยอีกหลังจากนั้นว่าลิงกลุ่มนี้เป็นของบุคคลที่สาม และรถบรรทุกคันที่พลิกคว่ำนั้นไม่ได้เป็นรถของทางมหาวิทยาลัย แต่กำลังร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและส่งทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลสัตว์ไปช่วยเหลือในการเก็บกู้ลิง พร้อมกับยืนยันว่าลิงเหล่านี้ไม่ได้ติดเชื้อ
สำนักงานนายอำเภอเมืองแจสเปอร์ได้ทำการฆ่าลิงทั้งหมดที่หลุดออกมา และรายงานว่าขณะนี้เหลือลิงที่ยังติดตามกลับมาไม่ได้อีก 1 ตัว และเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วรถบรรทุกคันดังกล่าวบรรจุลิงมาทั้งหมดกี่ตัว แต่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทูเลนบอกว่าได้ทำการตรวจสอบรถบรรทุกแล้วและทราบจำนวนลิงที่ขนมาในรถ แต่ขณะนี้ลิงที่ยังติดตามกลับมาไม่ได้อยู่ที่ 3 ตัว ไม่ใช่ 1 ตัวตามที่มีการรายงานไปก่อนหน้านี้