สีหศักดิ์จ่อร่วมประชุม รมต.เอเปค เรียกความเชื่อมั่น ย้ำไทยพร้อมมีบทบาทเชิงรุก
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางถึงเมืองคยองจู เกาหลีใต้ เพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์การประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน
การประชุมรัฐมนตรีเอเปคในวันที่ 30 ตุลาคม จัดขึ้น ภายใต้แนวคิดหลัก “Beyond a Sustainable Tomorrow” หรือ “เสริมสร้างวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นแนวคิดสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ Connect. Innovate. Prosper. หรือเชื่อมโยงอย่างมีบูรณาการ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเติบโต และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน
ในห้วงสัปดาห์เดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 32 การประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจเอเปค และการหารือทวิภาคี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค และหุ้นส่วนที่สำคัญ
การเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปคเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่หุ้นส่วนในภูมิภาค โดยไทยพร้อมมีบทบาทเชิงรุกในการสร้างภูมิภาคที่ยั่งยืน ครอบคลุม และคาดการณ์ได้ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในสาขาใหม่ๆ ที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของภูมิภาค ตลอดจนเพื่อเป็นการสานต่อผลลัพธ์ของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2565 โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจบีซีจี (Bangkok Goals on BCG Economy) ซึ่งเป็นแผนงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับแรกของเอเปคที่ไทยเป็นผู้ริเริ่ม