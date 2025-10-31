|ที่มา
|หนังสือพิมพ์มติชน
|ผู้เขียน
|เกร็ดต่างแดน
|เผยแพร่
ทลายแก๊งโจร ขโมยเก้าอี้ร้านอาหาร
“เก้าอี้มีไว้นั่ง แต่อยากเปลี่ยนเป็นตังค์ มันเลยขโมย”
เป็นความเดือดร้อนของผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสเปน ถือเป็นคดีใหญ่ เพราะผู้ลงมือทำเป็นการขบวนการ เที่ยวไล่ขโมยเก้าอี้ตามร้านอาหาร ตามบาร์ ที่เขาตั้งไว้บริการลูกค้าด้านนอกร้าน
เหตุโจรขโมยเก้าอี้ อาละวาดหนักทั้งในกรุงมาดริด และเมืองซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กัน
แก๊งนี้ลงมือง่ายๆ แค่ย่องไปตัดโซ่ที่ทางร้านเขาล่ามเก้าอี้ที่วางซ้อนกันไว้นอกร้านช่วงยามวิกาล แล้วก็รวบขนเอาไปแค่นั้น
รู้มั้ยแค่ 2 เดือน ช่วงสิงหาคม-กันยายนที่ผ่านมา โจรแก๊งนี้ตะลุยขโมยเก้าอี้พลาสติกและเก้าอี้เหล็กตามร้านอาหารและบาร์เป้าหมายทั้งหมด 18 แห่ง ไปได้มากกว่า 1,100 ตัว
มีมูลค่าความเสียหายรวมกันกว่า 60,000 ยูโร ก็กว่า 2.2 ล้านบาท ไม่น้อยเลยนะเธอ
เจ้าของร้านที่เป็นเจ้าทุกข์ ดาหน้าไปแจ้งคุณตำรวจ บอกว่าไม่ไหวละ ช่วยจัดการแก๊งสูบเก้าอี้ให้ที
ล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์ก่อน สำนักงานตำรวจแห่งชาติสเปน แถลงข่าวดี สามารถรวบแก๊งโจรขโมยเก้าอี้ได้แล้ว 7 คน เป็นชาย 6 หญิง 1
เค้นปากคำ ได้ความว่าหลังจากขโมยเก้าอี้มาได้ ไม่แค่เอามาขายต่อในประเทศ แต่ยังลอบส่งออกไปขายถึงโรมาเนียและโมร็อกโกโน่นเลย
ในข่าวไม่ได้บอกว่า คุณตำรวจจะตามของกลางคืนมามั้ย
แต่เราว่าซื้อใหม่ แล้วเก็บเข้าร้าน ไม่ให้โจรมันขโมยได้ง่ายๆ อีก น่าจะง่ายกว่า