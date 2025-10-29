ทรัมป์ ยอมรับ อดนั่งปธน.สหรัฐต่อสมัย 3 หลังรัฐธรรมนูญห้ามชัดเจน แก้ไขไม่ทันก่อนเลือกตั้ง

ทรัมป์ ยอมรับ อดนั่ง ปธน.สหรัฐต่อสมัย 3 หลังรัฐธรรมนูญห้ามชัดเจน แก้ไขไม่ทันก่อนเลือกตั้ง
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ได้ออกมาเปิดเผยว่าจะไม่ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นสมัยที่ 3 โดยบอกว่ารัฐธรรมนูญของสหรัฐห้ามไม่ให้ผู้ใดได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ 3
ทรัมป์กล่าวระหว่างเดินทางไปยังเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมว่า หากลองอ่านในรัฐธรรมนูญสหรัฐจะพบว่ามีการเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่ 3 หมายความว่าเขาไม่สามารถลงชิงตำแหน่งได้ ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้า
นายไมค์ จอห์นสัน ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ เปิดเผยว่า เขาได้หารือกับทรัมป์แล้วในเรื่องนี้ โดยมีข้อสรุปว่าไม่มีหนทางใดที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทันก่อนที่ทรัมป์จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่ 2 ในเดือนมกราคมปี 2029 การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ทรัมป์ลงชิงตำแหน่งได้อีกครั้งจะต้องใช้การเห็นชอบจากสภาคองเกรส 2 ใน 3 และการให้สัตยาบันจากรัฐทั้งหมด 3 ใน 4 ซึ่งกระบวนการต่างๆ เหล่านี้อาจใช้เวลาเป็น 10 ปี จึงมองไม่เห็นหนทางที่ทรัมป์จะลงเลือกตั้งได้อีกครั้ง
ทรัมป์เคยพูดถึงโอกาสที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลงเลือกตั้งอีกครั้ง และขายสินค้า “Trump 2028” แต่จอห์นสันบอกว่านั่นเป็นการแสดงทางการเมืองเท่านั้นเพื่อแหย่ให้พรรคเดโมแครตไม่พอใจเพราะรู้ว่าเดโมแครตคัดค้านเรื่องดังกล่าวอย่างมาก
แม้ว่าทรัมป์จะลงชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐอีกครั้งไม่ได้ แต่ทรัมป์ได้กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า นายเจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดี และนายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ อาจเป็นตัวแทนจากพรรครีพับลิกันในการลงเลือกตั้งปี 2028 แต่หากทรัมป์จะลงชิงตำแหน่งอีกครั้ง ทรัมป์จะอายุ 82 ปีซึ่งจะทำให้เขาเป็นประธานาธิบดีที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ