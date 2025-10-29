ปักกิ่ง ยืนยันแล้ว ‘สี-ทรัมป์’ จะพบหารือทวิภาคี ที่ปูซาน ตลาดลุ้นดีลสงบศึกการค้า
กระทรวงต่างประเทศจีนแถลงยืนยันแล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน จะพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ในวันพฤหัสบดี(30 ต.ค.)นี้ ซึ่งนับเป็นการยืนยันเป็นครั้งแรกจากปักกิ่งถึงการจะพบปะกันระหว่างผู้นำสองชาติมหาอำนาจที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งและสองของโลก ที่บรรดานักลงทุนต่างคาดหวังว่าจะช่วยบรรเทาความตึงเครียดทางการค้าที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือน
นายเกา เจียคุน โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน แถลงว่า ผู้นำทั้งสองจะมีการหารือเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และระยะยาว จะแลกเปลี่ยนทรรศนะกันในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติและผลประโยชน์ร่วมกัน อย่างไรก็ดี โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนไม่ได้กล่าวถึงข้อตกลงการค้าระหว่างสองชาติแต่อย่างใด
“เรายินดีที่จะร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริมผลลัพธ์เชิงบวกจากการประชุมครั้งนี้ และจัดหาแนวทางและแรงผลักดันใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-สหรัฐที่มั่นคง” นายกัวกล่าว
ก่อนหน้านั้นในวันเดียวกัน ทรัมป์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันขณะเดินทางมายังประเทศเกาหลีใต้ว่า “ความสัมพันธ์กับจีนนั้นดีมาก ดังนั้น ผมคิดว่าเราจะมีผลลัพธ์ที่ดีมากสำหรับประเทศของเราและโลกจริงๆ” และว่า เขาคาดหวังที่จะลดภาษีสหรัฐต่อสินค้าจีนเพื่อแลกกับความมุ่งมั่นของปักกิ่งในการควบคุมการส่งออกสารเคมีตั้งต้นของเฟนทานิล
ความคาดหวังว่าทรัมป์และสีจะพบปะกันได้ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดในช่วงเดือนที่ผ่านมา หลังจากความตึงเครียดที่กลับมาอีกครั้งได้ก่อให้เกิดความกังวลว่าผู้นำทั้งสองจะถอยห่างจากการเจรจาเพื่อยุติสงครามภาษีซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก
ทั้งนี้สหรัฐกล่าวโทษว่าการยกระดับสงครามการค้าครั้งนี้เกิดจากการที่ปักกิ่งออกมาตรการควบคุมการส่งออกแร่หายาก ขณะที่จีนยืนยันว่าต้นตอของปัญหามาจากสหรัฐที่เพิ่มข้อจำกัดต่อความสามารถของบริษัทจีนในการลงทุนในสหรัฐ
สำหรับประธานาธิบดีสีจะเดินทางเยือนเกาหลีใต้ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายน เพื่อเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) และการเยือนประเทศเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการ ในขณะที่มีรายงานว่า ทรัมป์จะไม่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคครั้งนี้แต่อย่างใด