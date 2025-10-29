ทารกแรกเกิด 21 วัน ถูกพี่สาววัย 5 ขวบ โยนจากหน้าต่างชั้น 4 เสียชีวิต
เป็นการสูญเสียที่ไม่มีใครคาดคิด สำนักข่าวเดลีเมล์ รายงานว่า ทารกแรกเกิด อายุ 21 วัน เสียชีวิต หลังถูกโยนจากหน้าต่างชั้น 4 สูงจากพื้นราว 12 เมตร โดยพี่สาววัย 5 ขวบของเธอ ที่ตึกพักอาศัยแห่งหนึ่งในหมู่บ้านวาซิลเยโว ประเทศรัสเซีย
โศกนาฏกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นระหว่างที่แม่ปล่อยให้เด็กๆ ทั้งสอง อยู่บ้านด้วยกันเพียงลำพัง ขณะที่ผู้เป็นพ่ออยู่ที่ทำงาน
พยานผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงกรีดร้องจากหน้าต่างชั้น 4 ก่อนที่จะมีร่างของทารกร่วงลงมา พวกเขาถึงกับเข่าอ่อนเมื่อเห็นภาพสะเทือนขวัญ
ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ยืนยันว่า เด็กทารกอายุ 21 วัน เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ขณะที่พนักงานสอบสวนเปิดเผยว่า มีการแจ้งข้อหาอาญาต่อแม่ของเด็ก และถูกคุมขังอยู่
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเก็บหลักฐาน สอบสวนและหามูลเหตุจูงใจของเด็กหญิง 5 ขวบ ว่าเกี่ยวกับการอิจฉาหรือไม่ และสาเหตุที่แม่ทิ้งให้ลูกอยู่บ้านกันเพียงลำพังคืออะไร ซึ่งมีบางรายงานระบุว่า เธอออกไปเยี่ยมเพื่อน