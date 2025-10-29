ปธน.เกาหลีใต้ ยก ‘ลิซ่า-เตนล์’ ส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์เชื่อมเกาหลีกับอาเซียน
บรรดาโลกโซเชียลพากันแชร์เรื่องราว ที่นายอี แจ มยอง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ออกมาชื่นชม ลิซา ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า BLACKPINK และ เตนล์ วง NCT รวมทั้ง วันฮัลซา ชาวมาเลเซีย ที่รู้จักกันในชื่อเชฟอุสตาซาห์, ฮานี สมาชิกชาวเวียดนาม ของวง New Jeans และ หลิงหลิง สมาชิกชาวมาเลเซีย ของวง KIRAS ว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเชื่อมเกาหลีกับชาติอาเซียนเอาไว้
โดยประธานาธิบดี อี ได้กล่าวในการประชุมสุดยอดเกาหลี-อาเซียน ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม โดยระบุว่า ความสำเร็จของคนเหล่านี้ถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า เกาหลีและชาติอาเซียนสามารถใกล้ชิดกันได้มากขึ้น ผ่านความคิดสร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน รัฐบาลเกาหลีจะลดอุปสรรคต่างๆ และสร้างกรอบการทำงานเชิงสถาบันเพื่อช่วยให้ชาวอาเซียนจำนวนมาก มีโอกาสทำความฝันและความหวังให้เป็นจริงร่วมกับเกาหลีใต้ได้