ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี จัดกิจกรรม Book Talk กับนักเขียนพัค ซังยอง เผยแรงบันดาลใจหนังสือ Love in the Big City
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม Book Talk กับนักเขียนพัค ซังยอง ผู้เขียนหนังสือ Love in the Big City หรือ เราไม่อาจกักเก็บใครไว้ได้ตลอดกาล ในจักรวาลสีแอเมทิสต์ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจนถูกนำไปเป็นซีรีย์และภาพยนตร์ชื่อดังของเกาหลีใต้
นักเขียนพัคได้เล่าถึงที่มา แรงบันดาลใจ และความยากในการเขียนหนังสือเล่มนี้ ภายในกิจกรรมดังกล่าวยังมีคุณพิชยาภา ดีทองหลาง นักแปลหนังสือ Love in the Big City ร่วมเล่าประสบการณ์ของการแปลหนังสือเล่มดังกล่าวด้วยต่อแขกที่เข้าร่วมในงานประมาณ 100 คน
นางซอนจู ลี ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีกล่าวว่า ขณะนี้ทางศูนย์กำลังจัดนิทรรศการ K-Book และกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษที่พัค ซังยอง นักเขียนชื่อดังจะมาพูดคุยถึงการเขียนหนังสือ Love in the Big City โดยเขาถือเป็นนักเขียนรุ่นใหม่ของเกาหลีและกำลังถูกพูดถึงอย่างมากในทั่วโลก
นักเขียนพัคเล่าถึงชีวิตว่าชอบงานเขียนตั้งแต่วัยเด็กและได้มาทำงานในสำนักพิมพ์นิตยสารก่อนจะผันตัวมาเป็นนักเขียนวรรณกรรม หนังสือเรื่อง Love in the Big City เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นในช่วงที่ตัวเองอายุประมาณ 20 ปีปลายๆ เป็นช่วงที่เขาให้ความสำคัญกับความรักมาก จึงค้นคว้าเกี่ยวกับความรัก ความรู้สึกจากคำถามว่าหากความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ทำไมถึงเจ็บปวด โดยระหว่างที่เขียนหนังสือวรรณกรรมเล่มนี้ก็ได้ใส่ความทรงจำต่างๆ ของตัวเองในอดีตลงไป ก็ถือเป็นงานเขียนที่สนุก
นอกจากนั้น นักเขียนพัคเล่าอีกว่าในช่วงที่เขียนวรรณกรรมเล่มนี้ ประเทศเกาหลีใต้ยังไม่ได้เปิดรับเรื่องชาว LGBTQ+ มากนัก ทำให้มีความตั้งใจว่าอยากเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้และให้ทุกคนทำความคุ้นชินว่ารอบตัวเราก็มีเพื่อนที่เป็นชาว LGBTQ+ และเราควรเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น นอกเหนือจากตัวละครในเรื่องแล้ว หนึ่งในตัวเอกสำคัญของเรื่องคือเมืองใหญ่ที่เป็นพื้นหลังของเรื่องอย่างกรุงโซลและกรุงเทพ เพราะตนเองชื่นชอบกรุงเทพมาก และเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพเกือบทุกปี จนสัมผัสได้ว่ากรุงเทพมีความเปิดกว้างและอิสระในเรื่อง LGBTQ+ จึงอยากใส่กรุงเทพลงไปเป็นพื้นหลังของเรื่องด้วย และกรุงเทพยังเป็นสถานที่ถ่ายทำของซีรีย์เรื่อง Love in the Big City เช่นกัน
นักเขียนพัคยอมรับว่าหนังสือเรื่องนี้ได้รับความนิยมมากกว่าที่คิดไว้ในตอนแรก และไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะถูกนำไปทำเป็นซีรีย์และภาพยนตร์ แต่การนำหนังสือเล่มนี้ไปดัดแปลงเป็นซีรีย์และภาพยนตร์ก็มีความยากในแง่ของการคัดเลือกนักแสดง การผลิตบทออกมา และการถ่ายทำ ก็เหนื่อยและเครียดมากกว่าที่ทั้งหนังและซีรีย์จะออกฉายแต่ก็โชคดีที่ผู้คนให้การตอบรับที่ดี
คุณพิชยาภากล่าวว่าหนังสือ Love in the Big City เป็นหนังสือที่แปลสนุกมาก เพราะมีความท้าทายในการแปล มีเนื้อหาที่ซับซ้อนและมีหลายแง่มุมที่แฝงอยู่ ด้วยความที่ชื่อเรื่องมีความน่าสนใจและนักเขียนพัคเองก็เป็นที่รู้จักจึงทำให้รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แปลหนังสือเล่มนี้ โดยใช้เวลาในการแปลประมาณ 150 วัน
สำหรับผลงานในอนาคต นักเขียนพัคกล่าวว่าต่อไปก็มีแผนที่จะหันไปเขียนวรรณกรรมแนวอื่นๆ เช่นกัน แต่ก็ยังไม่ทิ้งงานเขียนวรรณกรรมแนว LGBTQ+ งานเขียนเรื่องต่อไปที่กำลังจะถูกนำไปทำเป็นซีรีย์จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตของพนักงานออฟฟิศในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19
เสร็จสิ้นจากนั้น พัค ซังยองได้แจกลายเซ็นให้กับแฟนๆ นักอ่านที่เข้าฟังกิจกรรม Book Talk พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกับแฟนๆ นักอ่านเช่นกันอย่างเป็นกันเอง