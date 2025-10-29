เวียดนามอ่วม! ฝนถล่มหนัก ดับแล้ว 9 สูญหาย 5 บ้านนับแสนหลังจมบาดาล
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ทางการเวียดนามแถลงว่า ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจนเกิดน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 9 ราย และมีผู้สูญหาย 5 ราย โดยผู้เสียชีวิต 6 ราย อยู่ในเมืองดานังและเมืองฮอยอัน แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยระบุว่า เหตุอุทกภัยยังทำให้บ้านเรือนกว่า 103,000 หลังจมอยู่ใต้น้ำ ส่วนใหญ่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างเมืองเว้และฮอยอัน โดยฝนยังคงตกกระหน่ำในเมืองเว้ อดีตเมืองหลวงของเวียดนาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก หลังจากที่ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในช่วง 24 ชั่วโมง จนถึงเมื่อค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร
ภาพถ่ายที่เผยแพร่ในสื่อทางการ แสดงให้เห็นว่าเมืองฮอยอันส่วนใหญ่จมบาดาล บ้านเรือนหลายหลังถูกน้ำท่วมสูงถึงเกือบมิดหลังคา ในเมืองเว้ มี 32 เขตจาก 40 เขต ที่มีระดับน้ำท่วมสูง 1-2 เมตร
ยังมีรายงานเกิดเหตุดินถล่มขึ้นในหลายพื้นที่ ตัดขาดการสัญจรและทำให้เกิดเหตุไฟดับตามมา
บริษัทการรถไฟของทางการเวียดนามยังไม่สามารถให้บริการรถไฟโดยสารในเส้นทางระหว่างกรุงฮานอย ทางตอนเหนือ กับนครโฮจิมินห์ ทางตอนใต้ได้ หลังจากได้ระงับให้บริการมาตั้งแต่วันอังคาร (28 ต.ค.)
หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตอนกลางของเวียดนามไปจนถึง 2 วันข้างหน้า ซึ่งบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงกว่า 400 มิลลิเมตร