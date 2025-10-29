‘ทรัมป์’ เผย สหรัฐบรรลุข้อตกลงการค้ากับเกาหลีใต้แล้ว
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ เปิดเผยว่า สหรัฐอเมริกาบรรลุข้อตกลงการค้ากับเกาหลีใต้แล้ว ส่งผลให้ค่าเงินวอนแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นคำมั่นสัญญาที่กระชับเพื่อคลี่คลายความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้า
โดยทรัมป์ ได้กล่าวตอบคำถามเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลง ก่อนงานเลี้ยงอาหารค่ำ ซึ่งนายอี แจ มยอง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพว่า “เราได้บรรลุข้อตกลงแล้ว” ก่อนจะเสริมในภายหลังว่า ได้บรรลุข้อตกลงแล้ว และเกือบจะเสร็จสิ้นแล้ว โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ข่าวระบุว่า ในกรณีที่ยังไม่มีการทำข้อตกลง ผู้ผลิตรถยนต์และเหล็กกล้าของเกาหลีใต้ จะต้องจ่ายภาษีนำเข้าจากสหรัฐ ในอัตรา 25 เปอร์เซ็นต์ แทนที่จะเป็น 15 เปอร์เซ็นต์ ตามที่ตกลงกันไว้เมื่อเดือนกรกฎาคม ซึ่งทำให้เกาหลีใต้เสียเปรียบคู่แข่งจากญี่ปุ่น ที่จ่ายภาษีนำเข้า 15 เปอร์เซ็นต์ หลังจากที่ญี่ปุ่นทำข้อตกลงกับสหรัฐแล้ว