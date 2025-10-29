กต. แจง 3 เป้าประสงค์หลัก นายกฯร่วมวงถกผู้นำเอเปค พร้อมกระชับความสัมพันธ์กับเขตเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงว่า ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2568 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders’ Week: AELW) ประจำปี 2568 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง กับคณะผู้แทนไทย ซึ่งนำโดยท่านนายกรัฐมนตรี ณ เมืองคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี ต่อจากการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เพิ่งเสร็จลง
สำหรับการประชุมเอเปคครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “Building a Sustainable Tomorrow” หรือ “เสริมสร้างวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน” โดยเน้นแนวคิดสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ “Connect. Innovate. Prosper.” ซึ่งมีสาธารณรัฐเกาหลีเป็นเจ้าภาพ
สาระสำคัญของแนวคิดนี้ ประกอบด้วย 1.Connect เป็นการส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการเดินทางเพื่อการค้าและการลงทุนอย่างไร้รอยต่อในภูมิภาค รวมทั้งเพื่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศที่มีองค์การการค้าโลก (WTO) เป็นแกนกลาง
2.Innovate เน้นผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่
3.Prosper เน้นส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มความยืดหยุ่นของภูมิภาคในการรับมือกับความท้าทายของระบบเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะด้านโครงสร้างและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นประเด็นที่สาธารณรัฐเกาหลี ในฐานะเจ้าภาพการประชุมฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก
วัตถุประสงค์หลักของไทยในการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่
1.ย้ำการยึดมั่นของไทยต่อระบอบพหุภาค องค์กรระดับภูมิภาค เช่น อาเซียนและเอเปค เป็นรากฐานสำคัญของระบอบพหุภาคี ที่จะรับมือกับบริบทการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ในเวทีระหว่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น
2.กระชับความสัมพันธ์กับเขตเศรษฐกิจเอเปคและภาคธุรกิจในภูมิภาค ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะใช้โอกาสนี้พบหารือทวิภาคีกับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่สำคัญ เช่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน แคนาดา ออสเตรเลีย และบรูไน รวมทั้งผู้แทนภาคเอกชนที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
3.สานต่อผลลัพธ์ของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยเมื่อปี 2565 โดยเฉพาะเป้าหมายกรุงเทพฯ (Bangkok Goals) และข้อริเริ่มที่เกี่ยวข้องที่ไทยได้ผลักดันไว้ในช่วงดังกล่าว
นายกรัฐมนตรีจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้นำภาคเอกชนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในงาน CEO Summit โดยจะกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อ “Bridge. Business. Beyond.” โดยการพบหารือกับภาคเอกชนจะเกิดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม
ในช่วงค่ำของวันที่ 29 ตุลาคม 2568 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มีภารกิจแรก คือ งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้แทนระดับสูงที่เข้าร่วมการประชุมเอเปค โดยในงานดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้ย้ำความร่วมมือ 3 ด้าน คือ ด้านดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการปราบปรามออนไลน์สแกม (ซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยเน้นมาตั้งแต่การประชุม ASEAN Summit) การอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ และการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทาน