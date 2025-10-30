ปธน.บราซิลตะลึง ตำรวจลุยปราบแก๊งค้ายาริโอ ดับ 119 ก่อนจัดกิจกรรม COP30
นครริโอเดจาเนโร ของบราซิล กลายเป็นฉากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ หลังจากการปฏิบัติการของตำรวจเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ซึ่งทางการระบุว่าเป็นการปฏิบัติการที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ คร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 119 ราย
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ชาวเมืองได้ลากศพหลายสิบศพจากป่ารอบข้างมาวางเรียงตามถนนสายหนึ่งของเมือง จนกลายเป็นเหตุที่สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วจากภาพศพเรียงรายบนถนน เหตุเกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เมืองนี้จะเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับการประชุมด้านสภาพภูมิอากาศสำคัญของสหประชาชาติ หรือ COP30
ตำรวจรัฐริโอเดจาเนโร ระบุว่า ปฏิบัติการบุกครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อโจมตีแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ ที่มีการวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนมานานกว่าสองเดือน โดยมุ่งเป้าไปที่การขับไล่ผู้ต้องสงสัยไปยังเนินเขาที่ปกคลุมไปด้วยป่า ซึ่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษได้ซุ่มรออยู่เพื่อดักโจมตี
วิคเตอร์ ซานโตส หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของรัฐริโอ กล่าวระหว่างแถลงข่าวว่า เราคาดการณ์ไว้แล้วว่าปฏิบัติการครั้งนี้จะมีความรุนแรงสูง แต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้น
ตำรวจริโอยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 119 ราย ในจำนวนนี้รวมเจ้าหน้าที่ตำรวจ 4 ราย ขณะที่ทนายความระบุว่าตัวเลของรัฐชี้ว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตสุดท้ายอาจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 132 ราย
ซานโตส กล่าวว่า ไม่มีความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนี้กับกิจกรรมระดับโลกที่ริโอจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้า ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเจรจาด้านสภาพภูมิอากาศของ COP30 รวมถึงการประชุมสุดยอด C40 ของกลุ่มนายกเทศมนตรีเพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน และงานมอบรางวัล Earthshot Prize ของเจ้าชายวิลเลียมแห่งเวลส์
ชาวบ้านในย่านเพญญา ซึ่งเป็นชุมชนคนยากจนแห่งหนึ่งของริโอ ได้รวบรวมศพหลายสิบศพจากพื้นที่ป่าใกล้เคียงในช่วงกลางคืน และนำศพกว่า 70 ร่างมาวางเรียงไว้กลางถนนสายหลัก ท่ามกลางเสียงร่ำไห้ของญาติพี่น้องและผู้คนที่มายืนมุงดูตามสองข้างถนน ศพบางร่างถูกคลุมด้วยผ้าปูหรือถุงพลาสติก โดยหนึ่งในมารดาของผู้เสียชีวิตบอกว่า เธอแค่อยากพาลูกชายออกไปจากที่นี่ แล้วฝังเขาให้เรียบร้อย
ในวันเดียวกันขบวนรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านได้ออกจากย่านเพญญา เพื่อประท้วงการใช้ความรุนแรงของตำรวจที่หน้าทำเนียบผู้ว่าการรัฐ โดยผู้ชุมนุมถือธงชาติบราซิลที่เปื้อนรอยฝ่ามือสีแดง สื่อถึงเลือดของผู้เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่สหประชาชาติและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนผู้เสียชีวิตที่สูงอย่างมากจากการปฏิบัติการครั้งนี้ ขณะที่สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติระบุว่า เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงแนวโน้มการใช้ความรุนแรงในชุมชนที่ถูกกีดกันและยากจนของบราซิล
แถลงการณ์ของสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ยังเตือนเจ้าหน้าที่รัฐถึงพันธกรณีของพวกเขาภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
ญาติของผู้เสียชีวิตหลายรายอ้างว่า มีหลักฐานบ่งชี้ถึงการตั้งใจสังหารอย่างโหดเหี้ยม บางศพมีร่องรอยมือเท้าถูกมัด มีบาดแผลจากของมีคม และร่องรอยกระสุนบริเวณใบหน้าและลำคอ
กีเยร์เม่ ปีเมนเตล ทนายความสิทธิมนุษยชนซึ่งกำลังทำงานร่วมกับครอบครัวผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชของตำรวจในริโอ กล่าวว่า หลายครอบครัวรายงานว่าศพของผู้ตายมีสัญญาณของการถูกทรมานอย่างเห็นได้ชัด
เคลาดีโอ กัสโตร ผู้ว่าการรัฐริโอ กล่าวว่า เขามั่นใจว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นอาชญากรที่ยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่จากในป่า
“ผมไม่คิดว่าคนทั่วไปจะเดินอยู่ในป่าในวันที่เกิดการปะทะกัน การบุกจู่โจมครั้งนี้เป็นความพยายามต่อสู้กับการก่อการร้ายของแก๊งค้ายาเสพติด โดยเหยื่อที่แท้จริงมีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้น”
รัฐบาลรัฐริโอ กล่าวว่า การบุกครั้งนี้เป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในการปราบปรามกลุ่มแก๊งคอมมานโด แวร์เมลโญ่ ซึ่งควบคุมธุรกิจค้ายาเสพติดชุมชนแออัดหลายแห่ง ที่ตั้งอยู่ตามเนินเขาและริมชายฝั่งของเมือง
ตำรวจระบุว่า ได้จับกุมผู้ต้องสงสัยแล้ว 113 ราย และยึดอาวุธปืนได้ 118 กระบอก
ริคาร์โด เลวันดอฟสกี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ประธานาธิบดีลุยซ์ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ของบราซิล แสดงความตกใจเมื่อทราบว่าตำรวจรัฐริโอได้ดำเนินการปฏิบัติการที่นองเลือดและรุนแรงอย่างยิ่ง โดยไม่ได้แจ้งให้รัฐบาลกลางทราบ หรือประสานงานกับรัฐบาลกลางก่อนก่อน
เลวันดอฟสกี กล่าวว่า เขาจะพบหารือกับผู้ว่าการรัฐริโอ และอาจเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงจากรัฐบาลกลางในพื้นที่
ขณะที่ ประธานาธิบดลูลา ซึ่งเดินทางกลับถึงกรุงบราซิเลียเมื่อค่ำวันอังคาร หลังเสร็จสิ้นการเยือนประเทศมาเลเซีย ได้พบกับรองประธานาธิบดีแชรัลโด อัลก์มิน และคณะรัฐมนตรี เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว