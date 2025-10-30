ทรัมป์ สั่งเพนตากอน หวนทดสอบอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐทันที
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมกลับมาทำการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ทันทีในระดับเทียบเท่ากับประเทศมหาอำนาจอื่นๆ ของโลก โดยคำสั่งดังกล่าวของทรัมป์มีขึ้นก่อนที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
ทรัมป์โพสต์ผ่านทรูธโซเชียลว่า “เพราะประเทศอื่นๆ มีโครงการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ ผมได้สั่งการให้กระทรวงสงครามเริ่มทำการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเราในระดับที่เท่ากัน กระบวนการดังกล่าวจะเริ่มทันที” ทรัมป์บอกว่าสหรัฐมีอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก ตามมาเป็นอันดับ 2 คือรัสเซีย และตามมาห่างๆ ในอันดับ 3 คือจีน แต่จีนจะขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ภายใน 5 ปี
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียออกมาบอกว่ารัสเซียเพิ่งประสบความสำเร็จในการทดสอบซุปเปอร์ตอร์ปิโดพลังงานนิวเคลียร์ที่ชื่อ โพไซดอน ผู้เชี่ยวชาญทางการทหารให้ความเห็นว่าซุปเปอร์ตอร์ปิโดพลังงานนิวเคลียร์นี้สามารถสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ชายฝั่งได้อย่างมากด้วยการปล่อยคลื่นมหาสมุทรปนเปื้อนกัมมันตรังสี นอกจากนั้น รัสเซียเพิ่งเพิ่มขีดความสามารถทางนิวเคลียร์ของประเทศด้วยการทดสอบขีปนาวุธร่อน Burevestnik เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม และทดสอบการปล่อยอาวุธนิวเคลียร์ในวันที่ 22 ตุลาคม
การทดสอบอาวุธนิวเคลียร์จะช่วยให้ข้อมูลว่าอาวุธนิวเคลียร์รุ่นใหม่จะมีขีดความสามารถมากน้อยแค่ไหน และอาวุธนิวเคลียร์รุ่นเก่าจะยังสามารถใช้งานได้หรือไม่ นอกจากนั้น การที่สหรัฐทดสอบอาวุธนิวเคลียร์จะยังเป็นการแสดงอำนาจทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐให้จีนและรัสเซียเห็นเช่นกัน ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งสุดท้ายในปี 1992 หรือมากกว่า 30 ปีมาแล้วแม้ว่าสหรัฐจะเป็นประเทศแรกของโลกที่ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในเดือนกรกฎาคมปี 1945