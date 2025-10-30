TikTok – Meta – Snapchat เห็นพ้องทำตามกฎห้ามเด็กต่ำ 16 ใช้สื่อโซเชียล จ่อปิดบัญชีสิ้นปีนี้
สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ไบต์แดนซ์ (ByteDance) บริษัทแม่ของติ๊กต็อก (TikTok) เมตา (Meta) บริษัทแม่ของเฟซบุ๊ก (Facebook) รวมทั้งอินสตาแกรม (Instagram) และสแน็ป (Snap) เจ้าของแอปพลิเคชันสแน็ปแชต (Snapchat) แจ้งต่อรัฐสภาออสเตรเลียว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามกฎหมายห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีใช้โซเชียลมีเดีย ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกของโลกในลักษณะนี้
บริษัทด้านโซเชียลมีเดียทั้งสามแห่งระบุว่า จะเริ่มปิดใช้งานบัญชีของเด็กทันทีที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ โดยจะห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีมีบัญชีบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค. 2025 ตามกฎหมายที่รัฐบาลออสเตรเลียให้ผ่านเมื่อปี 2024
เจนนิเฟอร์ สเตาท์ รองประธานอาวุโสฝ่ายนโยบายระดับโลกของบริษัทสแน็ป กล่าวผ่านวิดีโอต่อคณะกรรมาธิการรัฐสภาว่าคำสั่งแบนอาจทำให้วัยรุ่นหันไปใช้บริการส่งข้อความอื่นๆ ที่ไม่มีระบบความปลอดภัยและการปกป้องความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกับสแน็ปแชต โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย แม้จะไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว และเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้ถูกบังคับใช้อย่างไม่เท่าเทียมก็ตาม
ก่อนหน้านี้ สแน็ปแชตและยูทูป (YouTube) ซึ่งเป็นของบริษัทกูเกิล (Google) เคยโต้แย้งว่าพวกเขาไม่ใช่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และควรได้รับการยกเว้นจากกฎหมายห้ามดังกล่าว
มีอา การ์ลิค ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายของเมตา ประจำออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เผยว่าบริษัทจะติดต่อผู้ใช้ชาวออสเตรเลียที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีราว 4.5 แสนคนบนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมเร็วๆ นี้ เพื่อให้พวกเขาเลือกว่าจะลบข้อมูลของตนเอง หรือเก็บไว้จนกว่าจะมีอายุครบ 16 ปี ด้านไบต์แดนซ์และสแน็ปจะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน
ทั้งนี้ บริษัทโซเชียลมีเดียที่ไม่ดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเข้าถึงแพลตฟอร์มของตน อาจถูกปรับเป็นเงินสูงถึง 49.5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 1.05 พันล้านบาท) ภายใต้กฎหมายการห้ามดังกล่าว