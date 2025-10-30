ลุยปราบ! สิงคโปร์ ออกหมายจับ 27 สิงคโปร์ 7 มาเลย์ เอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา
สิงคโปร์เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์อย่างเข้มข้น ล่าสุด เดอะ สเตรทไทมส์รายงานว่า กองกำลังตำรวจสิงคโปร์(SPF) แถลงเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมว่า ได้ออกหมายจับชาวสิงคโปร์ 27 คน และชาวมาเลเซีย 7 คน ซึ่งต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งหลอกลวงออนไลน์ในประเทศกัมพูชา โดยผู้ต้องสงสัยทั้ง 34 คนขณะนี้ได้ออกจากสิงคโปร์ไปแล้ว แต่ทางการสิงคโปร์กำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อค้นหาและจับกุมผู้ต้องสงสัยเหล่านี้อยู่
เชื่อว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัย 15 รายที่ถูกทางการสิงคโปร์ตั้งข้อหาในเดือนกันยายนที่ผ่านมาจากความเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ หลังจากเมื่อวันที่ 9 กันยายน SPF ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจกัมพูชาเพื่อปราบปรามกลุ่มอาชญากรที่ก่อเหตุหลอกลวงด้วยการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมุ่งเป้าหลอกเหยื่อชาวสิงคโปร์ โดยเชื่อว่าแก๊งสแกมเมอร์นี้้ก่อเหตุหลอกลวงมาจากฐานปฏิบัติการในกรุงพนมเปญและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง 438 คดี ที่สร้างความเสียหายไม่น้อยกว่า 41 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
SPF ระบุว่าหลังจาก
ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเป็นครั้งแรกดังกล่าวในกัมพูชา เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 15 คน เป็นชาวสิงคโปร์ 12 คน ชาวมาเลเซีย 2 คน และชาวฟิลิปปินส์ 1 คน ทั้งหมดถูกจับกุมในสิงคโปร์และถูกตั้งข้อหาเมื่อวันที่ 11 และ 12 กันยายน ฐานเป็นสมาชิกกลุ่มอาชญากรที่มีความเชื่อมโยงในท้องถิ่น
จากการสืบสวนเพิ่มเติมและหลักฐานที่รวบรวมได้ในกัมพูชา ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวชาวสิงคโปร์ได้อีก 27 คน และชาวมาเลเซีย 7 คนว่าเป็นสมาชิกของแก๊งอาชญากรรม ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการจากฐานสแกมเมอร์ในพนมเปญ
นอกจากนี้ SPF ระบุด้วยว่า กำลังทำงานร่วมกับตำรวจสากลในการออกหมายแดงต่อผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ทั้งหมดในขณะที่การสอบสวนกลุ่มอาชญากรยังคงดำเนินต่อไป