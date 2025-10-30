‘ทรัมป์’ ฟุ้งคุย ‘สี’ ยอดเยี่ยม หั่นภาษีจีนเหลือ 47% เปิดทางส่งออกแรร์เอิร์ธ จ่อเยือนปักกิ่งเม.ย.ปีหน้า
สำนักข่าวรอยเตอร์และบีบีซีรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐได้กล่าวภายหลังการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ว่าได้บรรลุข้อตกลงเพื่อลดภาษีศุลกากรแก่สินค้าจีนเหลือ 47% เพื่อแลกกับการที่จีนซื้อถั่วเหลืองของสหรัฐและยังคงส่งออกแร่แรร์เอิร์ธ รวมถึงจีนจะร่วมมือกับสหรัฐในการปราบปรามการค้ายาเสพติดเฟนทานิล
การหารือระหว่างทรัมป์และสีกินเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที ซึ่งนานกว่าที่กำหนดไว้ในตอนแรก โดยนี่ถือเป็นการพบหารือกันครั้งแรกระหว่างทรัมป์และสีนับตั้งแต่ปี 2019 และเป็นภารกิจสุดท้ายของทรัมป์ในห้วงการเยือนทวีปเอเชีย หลังเสร็จสิ้นการหารือ ทรัมป์เดินมาส่งประธานาธิบดีสีที่รถยนต์เพื่อมุ่งหน้าต่อไปเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 32 ที่เมืองคยองจู ประเทศเกาหลีใต้ ส่วนทรัมป์ขึ้นเครื่องบินประจำตำแหน่ง แอร์ฟอร์ซวัน เพื่อเดินทางออกจากเกาหลีใต้ทันทีโดยไม่มีการแถลงข่าวร่วมหลังเสร็จการประชุม
ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างอยู่บนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันว่า การหารือกับประธานาธิบดีสีของจีนเป็นไปอย่างยอดเยี่ยม พร้อมกับชื่นชมว่าสีเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม และได้มีการพูดคุยกันในหลายประเด็นสำคัญ สำหรับเรื่องการค้า ทรัมป์บอกว่าสหรัฐจะลดอัตราภาษีศุลกากรแก่สินค้าจีนจากเดิมในอัตราที่ 57% ลดลงเหลือ 47% ขณะที่จีนจะเริ่มการซื้อถั่วเหลืองของสหรัฐจำนวนมากทันที
นอกจากนั้น ทรัมป์บอกอีกว่าจากการหารือในครั้งนี้ จีนตกลงที่จะส่งออกแร่แรร์เอิร์ธในตลาดโลกต่อไปอันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่จะมีอายุ 1 ปี ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแร่แรร์เอิร์ธได้รับการแก้ไขแล้วทั้งหมด และไม่มีอุปสรรคในเรื่องนี้จากจีนอีกต่อไป ทรัมป์ย้ำว่าเรื่องแร่แรร์เอิร์ธเป็นประเด็นปัญหาของทั้งโลก ไม่ใช่แค่เฉพาะสหรัฐประเทศเดียว สหรัฐและจีนขัดแย้งกันเรื่องแร่แรร์เอิร์ธอย่างมากหลังก่อนหน้านี้จีนได้ควบคุมการส่งออกแรร์เอิร์ธเมื่อเดือนเมษายน จนเกิดภาวะการขาดตลาดของแรร์เอิร์ธทั่วโลก ทำให้บริษัทรถยนต์หลายแห่งต้องชะลอการผลิตรถยนต์เพราะแรร์เอิร์ธถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ก่อนที่ต่อมาจีนจะบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและสหภาพยุโรป (อียู) ในการให้จีนกลับมาส่งออกแรร์เอิร์ธอีกครั้ง แต่ล่าสุด จีนได้ขยายการควบคุมการส่งออกแรร์เอิร์ธอีกครั้งในเดือนตุลาคมและกำลังจะมีผลในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ นายเจมิสัน เกรียร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐให้ข้อมูลว่าจีนจะไม่บังคับใช้ร่างการควบคุมการส่งออกแรร์เอิร์ธที่เพิ่งมีการเสนอไป หลังทรัมป์และสีได้มีการตกลงกันในเรื่องนี้
สำหรับเรื่องยาเสพติดเฟนทานิล ประธานาธิบดีสีของจีนตกลงที่จะมุ่งปราบปรามยาเสพติดเฟนทานิล ทรัมป์ยืนยันว่าจะเดินทางไปเยือนประเทศจีนในช่วงเดือนเมษายนปี 2026 ส่วนประธานาธิบดีสีจะเยือนสหรัฐหลังจากนั้น ทรัมป์บอกว่าจะร่วมมือกับสีในประเด็นเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน
อีกหนึ่งประเด็นที่อยู่ในความสนใจในตอนนี้คือเรื่องการส่งออกชิป Blackwell ของเอ็นวิเดีย เพราะเอ็นวิเดียต้องการส่งออกชิปที่มีความล้ำสมัยไปยังประเทศจีน แต่สหรัฐกังวลว่าจีนจะนำชิปดังกล่าวไปใช้ในด้านการทหาร ทรัมป์เปิดเผยว่าจีนจะพูดคุยกับนายเจนเซ่น หวง ซีอีโอของเอ็นวิเดีย โดยมีทางการสหรัฐเป็นเหมือนตัวกลางในการเจรจา แต่ไม่ได้นำเรื่องชิป Blackwell ของเอ็นวิเดียมาพูดคุยกับสีในระหว่างการหารือแต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้หารือเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเกาะไต้หวัน
ทรัมป์กล่าวถึงนายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือว่าเขามีตารางที่ยุ่งมากจึงไม่สามารถพบหารือกับผู้นำคิมได้ระหว่างการเยือนเอเชียครั้งนี้ แต่เขาอาจกลับมาใหม่เพื่อหารือกับผู้นำคิม ทรัมป์บอกว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำคิมและหากเขาไม่ได้ชนะเลือกตั้งจนขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่ 2 ก็เชื่อว่าอาจเกิดสงครามจากเกาหลีเหนือได้ อย่างไรก็ตาม เกาหลีเหนือทำการยิงทดสอบขีปนาวุธภาคพื้นสู่อากาศเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ทรัมป์จะเดินทางถึงเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม