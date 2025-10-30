เวียดนามแอร์ไลน์ เตรียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระถือขึ้นเครื่องที่น้ำหนักเกิน ตั้งแต่ 3 พ.ย.68
เว็บไซต์ vnexpress.net รายงานเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมว่า สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องที่มีน้ำหนักเกินหรือขนาดใหญ่กว่าที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย และในความพยายามยกระดับประสบการณ์ที่ดีของผู้โดยสาร
ภายใต้กฎใหม่นี้ สัมภาระที่จะนำขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม สำหรับชั้นประหยัด และ 18 กิโลกรัม สำหรับชั้นธุรกิจ หากเกินกว่านี้จะต้องเสียเงินเพิ่มเท่ากับสัมภาระที่เช็กอิน 1 ชิ้น ส่วนสัมภาระที่มีขนาดเกินกว่ามาตรฐาน จะถูกเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับสัมภาระเช็กอินที่มีขนาดใหญ่เกินปกติ
แต่หากเกินทั้งน้ำหนักและขนาด จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับสัมภาระเช็กอินที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักเกิน
ทั้งนี้ ตามข้อมูลของเว็บไซต์เวียดนาม แอร์ไลน์ ระบุว่า อัตราสำหรับสัมภาระส่วนเกินมาตรฐาน 1 ชิ้น สำหรับเส้นทางในประเทศ คือ 600,000 ดอง (ราว 740 บาท) ส่วนค่าธรรมเนียมสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับเส้นทางการบินและภูมิภาค
ตามกฎปัจจุบัน ชั้นธุรกิจ จะสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 18 กิโลกรัม โดยสามารถนำขึ้นได้ 2 ชิ้น (แต่ละชิ้นน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม) และอุปกรณ์เสริมอีก 1 ชิ้น ส่วนชั้นประหยัดพรีเมียมและชั้นประหยัด น้ำหนักของสัมภาระไม่เกิน 10 กิโลกรัม ได้เพียง 1 ชิ้น และอุปกรณ์เสริมอีก 1 ชิ้น