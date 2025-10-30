บีจีเอฟ. ‘เบิ้ล’ ระเบิดถล่มเคเคปาร์ค ศูนย์สแกมเมอร์วงแตก หนีเข้าไทยพุ่ง 1,563 คน เร่งสอบประวัติ

กะเหรี่ยงบีจีเอฟ. เพิ่มการระเบิดเคเคปาร์ค เป็น 2 ครั้ง จากวันละครั้ง ต่างชาติหนีจากเมียนมา ข้ามมาไทยต่อเนื่อง รวม 28 ประเทศ 1,563 คน
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม กองกำลังพิทักษ์ชายแดน หรือ กะเหรี่ยงพันธมิตรทหารเมียนมา ของพันเอกหม่องชิต ตู่ ผู้บัญชาการกองกำลังบีจีเอฟ. ยังคงรับคำสั่งทหารเมียนมาในการทำลายเมืองเคเคปาร์ค พื้นที่สแกมเมอร์ออนไลน์ ในพื้นที่บ้านเอ่งจีเมียง อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จ.ตากในการวางระเบิดทำลายอาคาร สำนักงาน ทำให้มีควันไฟในฝั่งเมียนมา ล่าสุดเมื่อเย็นวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ฝ่ายกะเหรี่ยงบีจีเอฟ.ได้วางระเบิดอาคารสำนักงานในเคเคปาร์ค มากถึง 2 ครั้ง จากเดิมวันละ 1 ครั้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยังคงมีชาวต่างชาติที่หนีการปราบปรามของทหารเมียนมา จากฝั่งเมียนมาเพิ่มมากขึ้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 68 มีจำนวน 1,563 คน แบ่งเป็นชาย 1,302 คน หญิง จำนวน 261 คน อันดับ 1 คือ ชาวอินเดีย จำนวน 492 คน , สัญชาติฟิลิปปินส์ จำนวน 220 คน, จีน 201 คน เอธิโอเปีย 142 คน เวียดนาม 139 คน และเคนย่า 102 คน จากทั้งหมด 28 ประเทศ โดยทั้งหมดอยู่ในกระบวนการ ตรวจสอบประวัติและซักถามของทาง เจ้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไทย