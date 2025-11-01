เครื่องบินต้องลงจอดฉุกเฉิน เพราะเสียงเคาะประตู!!
เมื่อ “จินตนาการ” ทำงานดีพอๆ กับ “สัญชาตญาณ” ความอลหม่านจึงบังเกิด กับเที่ยวบินโดยสารของสายการบิน สกายเวสต์ แอร์ไลน์ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหนือท้องฟ้าสหรัฐ เมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา
เมื่อนักบินควบคุมเครื่อง ได้ยินเสียงเคาะประตูห้องนักบินดัง…ปังปังปัง!!
ตอนแรกนักบินไม่ได้คิดอะไร ก็เปิด “อินเตอร์คอม” ระบบสื่อสารภายใน ร้องถามลูกเรือด้านนอกว่าเกิดอะไรขึ้น?
แต่ไม่มีเสียงตอบ ได้ยินเพียงคลื่นสัญญาณรบกวน เสียงเคาะประตูยิ่งดังถี่หนักขึ้น ก็ยิ่งระทึก
จนนักบินแพ้ “เสียงในหัว” ที่ร้องบอกว่า “รึมีคนพยายามจี้เครื่องบิน!!”
ว่าแล้วนักบินก็ตัดสินใจ ประกาศเหตุฉุกเฉิน เปลี่ยนเส้นทางบิน ก่อนนำเครื่องลงจอดฉุกเฉิน ที่สนามบินเมืองโอมาฮา รัฐเนบราสกา
หลังการสอบสวนได้ความว่า ต้นเหตุคือ “อินเตอร์คอม” เกิดขัดข้อง ทำให้ลูกเรือติดต่อนักบินไม่ได้ เลยเคาะประตูเพื่อจะแจ้งปัญหานี้กับนักบิน
เมื่อความจริงปรากฏ กลายเป็นหนังคนละม้วน นักบินก็ต้องขอโทษขอโพยผู้โดยสารยกใหญ่ ที่ทำให้เสียเวลากันไปหมด
แหมๆ เล่นแพ้เสียงในหัวแบบนี้ ไม่ดีน้า เดี๋ยวคนจะนินทา หาว่าไปโดนตัวไหนมา(อุ๊บส์)