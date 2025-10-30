เริ่มปีหน้า สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ใช้ ‘คริปโท’ จ่ายค่าตั๋วได้
สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ประกาศเตรียมเริ่มใช้เงินสกุลดิจิทัล (คริปโทเคอร์เรนซี) จ่ายค่าตั๋วได้ ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป หลังจากการทำข้อตกลงกับ Crypto.com
โดยการเป็นพันธมิตรครั้งนี้ ได้ถูกลงนามอย่างเป็นทางการ ผ่านบันทึกความเข้าใจ โดยกำหนดให้ Crypto.com Pay จะกลายเป็นหนึ่งในช่องทางการชำระเงินอย่างเป็นทางการของสายการบิน
นายอัดนัน คาซิม รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการพาณิชย์ของสายการบินเอมิเรตส์ กล่าวในแถลงการณ์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่า การเป็นพันธมิตรครั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีหน้า โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีอายุน้อย และเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ซึ่งนิยมใช้สกุลเงินดิจิทัล
ทั้งนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ได้ก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับบรรดาบริษัทคริปโท โดยหลายแห่งได้ย้ายเข้ามาตั้งสำนักงานหรือแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจในประเทศยูเออี ขณะที่ยูเออี ยังได้เปิดใช้การชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น อสังหาริมทรัพย์ ค่าเล่าเรียนของโรงเรียน และการขนส่ง
ข่าวระบุว่า นครดูไบ ของยูเออี ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแล VARA เมื่อปี 2022 เพื่อควบคุมดูแลภาคส่วนสินทรัพย์เสมือนจริงที่กำลังเติบโต และเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง อย่าง DMCC ได้เป็นที่ตั้งของบริษัทคริปโทแล้วกว่า 650 แห่ง
รายงานระบุด้วยว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีสายการบินอื่นๆที่เริ่มนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้เป็นตัวเลือกในการชำระเงิน อย่างในกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซีย เช่น สายการบิน แอร์ อาระเบีย ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดูไบ ได้ประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคมว่า จะรับชำระเงินด้วยเหรียญ Stablecoin ที่มีสินทรัพย์ Dirham ของยูเออีหนุนหลัง ชื่อว่า AE Coin สำหรับการจองเที่ยวบิน