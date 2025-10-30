ตร.ฝรั่งเศส จับอีก 5 ผู้ต้องสงสัย เอี่ยวแก๊งโจร ปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ยังไร้เงาอัญมณีล้ำค่า
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม สื่อฝรั่งเศสรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมอีก 5 คน ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับคดีบุกปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ อันมีชื่อเสียงกลางกรุงปารีส แล้วขโมยเครื่องประดับอัญมณีล้ำค่า มูลค่ารวมราว 102 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 3.3 ล้านล้านบาท ไปจากห้องจัดแสดงอพอลโลเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน
สถานีวิทยุ RTL รายงานอ้างแหล่งข่าวระบุว่า ผู้ต้องสงสัยทั้ง 5 คนนี้ถูกจับกุมพร้อมกันในหลายพื้นที่ของกรุงปารีสเมื่อค่ำวันพุธ(29 ต.ค.)
ขณะที่สถานีโทรทัศน์ BFM รายงานว่า ชายผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่ถูกจับกุมนั้น เป็นผู้อยู่ในที่เกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุบุกปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ช่วงกลางวันแสกๆ
อย่างไรก็ตาม สำนักงานอัยการกรุงปารีสยังไม่ได้ให้ความเห็นต่อข่าวการจับกุมดังกล่าว
การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีชายผู้ต้องสงสัย 2 คน ถูกจับกุมฐานต้องสงสัยว่าบุกเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ผ่านทางหน้าต่างชั้นบนและขโมยอัญมณีล้ำค่าไป โดยทั้งคู่ “ยอมรับส่วนหนึ่ง” ถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องในการปล้นตามที่ ลอเร เบคโก อัยการกรุงปารีส แถลงข่าวเมื่อวันพุธ โดยเธอไม่ตัดความเป็นไปได้ที่อาจมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมถึงผู้ที่อาจเป็นตัวบงการใหญ่หรือผู้อยู่เบื้องหลังการปล้นครั้งนี้
ขณะที่อัญมณีล้ำค่าที่ถูกปล้นไปนั้นยังคงไร้ร่องรอยจนถึงตอนนี้ โดยเครื่องประดับ 8 ชิ้นที่ถูกขโมยไปในการปล้นครั้งนี้ ได้แก่ มงกุฎและเข็มกลัดของจักรพรรดินีเออเจนี ภริยาของจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 สร้อยคอมรกตและตุ้มหูมรกต 1 คู่ของจักรพรรดินีมารี หลุยส์ มงกุฎ สร้อยคอ และตุ้มหู 1 ข้างที่ทำจากแซฟไฟร์ของพระราชินีมาเรีย อมาเลีย และพระราชินีฮอร์เตนเซ รวมถึงเข็มกลัดเรลิเคลียรี
เหตุการณ์ปล้นพิพิธภัณฑ์บันลือโลกครั้งนี้เผยให้เห็นช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกและถูกหลายฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องที่สร้างความอับอายให้กับประเทศฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก