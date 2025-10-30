ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าชะลอตัว GM ปลดพนักงาน 1,700 คน ลดการผลิตรถอีวี-แบตเตอรี่
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม สำนักข่าวเอพีรายงานว่า บริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ส หรือ จีเอ็ม (GM) ประกาศปลดพนักงานราว 1,700 ตำแหน่ง ในโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ที่มิชิแกน และโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา หลังจากความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ชะลอตัวลง
ทั้งนี้ Detoit News เป็นผู้รายงานข่าวดังกล่าวรายแรก เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ระบุว่า การปลดพนักงานดังกล่าว เป็นการปลดพนักงานราว 1,200 คน ที่โรงงานผลิตรถอีวีทั้งหมดในเมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน และอีก 550 คน ที่โรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่ Ultium Cells ที่รัฐโอไฮโอ นอกเหนือจากพนักงานอีกหลายร้อยคนที่มีกำหนดจะถูกพักงานชั่วคราวอยู่แล้ว
จีเอ็ม แจ้งเพิ่มเติมด้วยว่า Ultium Cells ซึ่งเป็นโรงงานแบตเตอรี่ร่วมทุน ก็กำลังปรับการผลิตเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของโรงงานลูกค้า โดยการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ที่โรงงานในเมืองวอร์เรน รัฐโอไฮโอ และโรงงานในสปริง ฮิลล์ รัฐเทนเนสซี จะถูกระงับชั่วคราว ตั้งแต่เดือนมกราคม 2026 เป็นต้นไป
โดยรอยเตอร์ รายงานว่า โรงงานจะปิดเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป โดยจะมีการพักงานชั่วคราว คือ 850 คน ที่โรงงานในรัฐโอไฮโอ ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “พักงานชั่วคราว” , 700 คน ที่โรงงานในรัฐเทนเนสซี ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “พักงานชั่วคราว”
นอกจากนี้ ยังมีพนักงานที่โรงงานอีวี ในเมืองดีทรอยต์ ที่ถูกปลดอีก 1,200 ตำแหน่ง โดยจีเอ็ม ระบุว่า พนักงานที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ อาจมีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือนปกติ พร้อมสวัสดิการ
จีเอ็ม แจ้งด้วยว่า จะมีการหยุดการผลิตรถอีวีชั่วคราว เพื่อปรับปรุงโรงงานทั้งสองแห่ง คือที่โอไฮโอ และเทนเนสซี และคาดว่าจะสามารถกลับมาดำเนินการผลิตได้อีกครั้งในช่วงกลางปีหน้า
ด้านรอยเตอร์รายงานว่า จีเอ็ม จะปรับลดเวลาการทำงานของพนักงานเหลือเพียงกะเดียว โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไป จากเดิมที่เดินเครื่องสองกะ ซึ่งการลดกะครั้งนี้จะทำให้ผลผลิตลดลงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งรถรุ่นที่ได้รับผลกระทบ เป็นรถกระบะไฟฟ้าขนาดใหญ่และรถ SUV ระดับพรีเมียม ได้แก่ Chevrolet Silverado EV , GMC Sierra EV , Cadillac Escalade IQ และ Hummer SUV
โดยจีเอ็ม แถลงว่า การปรับลดกำลังการผลิตนั้น เพื่อตอบสนองต่อการตอบรับรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ที่ชะลอตัวลงในระยะใกล้ และสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่กำลังเปลี่ยนแปลง บริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ส จึงกำลังปรับกำลังการผลิตรถอีวีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว และว่า ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการผลิตในสหรัฐต่อไป
และเชื่อว่า การที่ความต้องการรถอีวีลดลงนั้น เกิดขึ้นหลังจากที่เครดิตภาษีของรัฐบาลกลางสหรัฐ สำหรับรถยนต์อีวี หมดอายุไปเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ รถยนต์อีวีใหม่ จะได้รับเครดิตภาษีของรัฐบาลกลาง มูลค่า 7,500 ดอลลาร์สหรัฐ และได้มากถึง 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับรถที่ใช้แล้ว แต่มาตรการจูงใจนี้ได้ถูกยกเลิกไปตามร่างกฎหมายลดหย่อนภาษีและการใช้จ่ายครั้งใหญ่ที่รัฐสภาผ่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา จีเอ็มได้ปรับลดพนักงานในส่วนอื่นๆมาตลอด โดยเมื่อสัปดาห์ก่อน ได้ปรับลดพนักงานเงินเดือนออก 200 คน ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรออกแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ในเมืองดีทรอยต์ และอีก 300 ตำแหน่ง ในรัฐจอร์เจีย ซึ่งเป็นผลจากการปิดศูนย์นวัตกรรมด้านไอทีของบริษัท
รอยเตอร์รายงานว่า บรรดาผู้บริหารและนักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่า ยอดขายอีวี ที่เคยสูงเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายรถยนต์รวมในสหรัฐ ช่วงฤดูร้อนอาจลดลงถึงครึ่งหนึ่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เมื่อไม่มีแรงจูงใจทางการเงินที่สำคัญนี้
โดยที่ผ่านมา จีเอ็ม ได้ล็อบบี้ทั้งรัฐสภาและทำเนียบขาว เพื่อขอผ่อนปรนข้อกำหนดด้านการปล่อยมลพิษ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สะท้อนว่า บริษัทอาจมองว่าเป้าหมายด้านการปล่อยมลพิษในปัจจุบันนั้น เข้มงวดเกินไป เมื่อเทียบกับสภาพตลาดและความสามารถในการผลิต
โดยการที่จีเอ็ม ได้ลดกำลังการผลิตอีวีไปแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมา และตามมาด้วยการลดกำลังคนในครั้งนี้ เป็นหลักฐานที่สนับสนุนว่า บริษัทกำลังปรับลดความทะเยอทะยานด้านอีวีในระยะสั้นลงอย่างต่อเนื่อง