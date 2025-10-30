Puma ลอยแพ พนง.อีก 900 คนทั่วโลก เซ่นพิษยอดขายลดต่อเนื่อง
Puma บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ดังสัญชาติเยอรมนี ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมว่า ทางบริษัทมีแผนที่จะปลดพนักงานเพิ่มอีก13% ที่มีอยู่ทั่วโลก หรือเทียบเท่ากับ 900 คนภายในปี 2026 ซึ่งเป็นผลจากการที่ยอดขายสินค้ายังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้ Puma ได้ทำการเลิกจ้างพนักงานไปแล้วจำนวน 500 คนทั่วโลกในปีนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดต้นทุนที่ประกาศไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
Puma ประกาศว่าจะขยายแผนการนี้ เพื่อพยายามพลิกฟื้นผลการดำเนินงานของบริษัทภายใต้การนำของ อาร์เธอร์ โฮลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของทาง Puma
ทั้งนี้ Puma ได้รับผลกระทบจากความต้องการสินค้าในตลาดที่ลดลงและผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐ โดย Puma รายงานว่า ในไตรมาสที่ 3 ยอดขายสินค้าลดลง 10.4% เมื่อปรับตามอัตราแลกเปลี่ยน อยู่ที่ 1,960 ล้านยูโร ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 1,980 ล้านยูโร
อย่างไรก็ตาม Puma คาดการณ์ว่าบริษัทจะกลับมาเติบโตได้ตั้งแต่ปี 2027