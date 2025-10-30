ANA ปรับโครงสร้างบริษัท เตรียมยกเลิกบริการสายการบินต้นทุนต่ำ AirJapan สิ้นเดือนมีนาคม
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม เว็บไซต์ flightglobal.com รายงานว่า All Nippon Airways หรือ ANA บริษัทสายการบินของญี่ปุ่น ประกาศจะยติการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำระยะกลาง “AirJapan” ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2026 ถือเป็นอันสิ้นสุดบริการของสายการบิน AirJapan ที่ให้บริการมาไม่ถึง 2 ปี
โดย ANA Holdings บริษัทแม่ของ AirJapan แจ้งว่า การตัดสินใจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับโครงสร้างกลยุทธ์แบบหลายแบรนด์ของกลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้วยสายการบินบริการเต็มรูปแบบ ANA และสายการบินต้นทุนต่ำ Peach
ANA Holdings ระบุว่า การตัดสินใจครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่การเพิ่มผลกำไรและขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งกลุ่มให้สูงที่สุด ขณะเดียวกันก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างยืดหยุ่น
ทั้งนี้ AirJapan เริ่มให้บริการตั้งแต่ต้นปี 2024 บินจากกรุงโตเกียว ญี่ปุ่น มายังกรุงเทพฯ , สิงคโปร์ และโซล อินชอน ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 787-8s จำนวน 2 ลำ ขณะที่แผนการขยายเครือข่ายของสายการบิน ANA ถูกขัดขวางเนื่องจากการขาดแคลนเครื่องบินใหม่ และปัญหาเรื่องการจัดการชิ้นส่วนอะไหล่
โดยสายการบินหลัก ANA กำลังเผชิญกับปัญหาความน่าเชื่อถือของเครื่องยนต์ของเครื่องบินโบอิ้ง 787s และ แอร์บัส เอ320นีโอ นอกจากนี้ ยังมีความล่าช้าในการรับมอบเครื่องบินใหม่รุ่น 737แม็กซ์ แล 777-9
แถลงการณ์ล่าสุดของ ANA Holdings ได้พาดพิงถึงปัญหาซัพพลายเชนที่ยืดเยื้อว่าเป็นหนึ่งในหลายสาเหตุของการยกเลิกกิจการ AirJapan ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรของกลุ่มบริษัท ANA Group จึงตัดสินใจระงับแบรนด์ AirJapan และจะรวมเครื่องบินและบุคลากรมาอยู่ที่ ANA เพื่อขยายธุรกิจระหว่างประเทศของ ANA
อย่างไรก็ตาม บริษัทปฏิบัติการ AirJapan จะยังคงอยู่ แต่จะเปลี่ยนไปบริหารจัดการเกี่ยวกับเที่ยวบินของ ANA แทน