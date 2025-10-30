‘ทรัมป์’ เผย จีนตกลงจะซื้อพลังงานจากสหรัฐ รมต.คลังคาดลงนามการค้า ‘สหรัฐ-จีน’ สัปดาห์หน้า
สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ เปิดเผยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมว่า จีนตกลงที่จะเริ่มกระบวนการซื้อพลังงานจากสหรัฐแล้ว
โดยทรัมป์ ซึ่งเสร็จสิ้นการหารือกับ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ที่เกาหลีใต้ ได้โพสต์ลงบน ทรูธโซเชียล ว่า อันที่จริงแล้ว การทำธุรกรรมขนาดใหญ่มาก อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการซื้อน้ำมันและก๊าซ จากรัฐอะแลสกา อันยิ่งใหญ่ คริส ไรท์ , ดั๊ก เบอร์กัม และทีมงานด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องของเรา จะมีการประชุมกันเพื่อดูว่า ข้อตกลงพลังงานดังกล่าว่ สามารถบรรลุผลได้หรือไม่
ข่าวระบุว่า จีนได้หลีกเลี่ยงการนำเข้าน้ำมันดิบจากสหรัฐ และได้นำก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของสหรัฐ กลับไปขายต่อนับตั้งแต่ต้นปีนี้ เนื่องจากภาษีนำเข้าที่สูงของปักกิ่ง ทำให้การซื้อเหล่านั้นไม่สามารถทำได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์
โดยข้อมูลศุลกากรจีน แสดงให้เห็นว่า สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ของการนำเข้า LNG ของจีน และ 2 เปอร์เซ็นต์ของการนำเข้าน้ำมันดิบของจีนเมื่อปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ หลังการพบกันของผู้นำจากสหรัฐและจีน ที่เมืองปูซาน เกาหลีใต้ ทรัมป์ได้แจ้งว่า สหรัฐได้ตกลงที่จะลดภาษีนำเข้าจากจีน โดยแลกเปลี่ยนกับการที่จีนจะต้อง ปราบปรามการค้าสารเฟนทานิล ที่ผิดกฎหมาย , กลับมาซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐ และคงการส่งออกแร่หายากให้ดำเนินต่อไป
ขณะที่สก็อต เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังของสหรัฐ แจ้งว่า สหรัฐและจีน อาจจะมีการลงนามในข้อตกลงการค้าร่วมกันเร็วที่สุดคือสัปดาห์หน้า โดยเบสเซนต์ ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์ บิสเนส เน็ตเวิร์ก ว่า “ข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์เสร็จสิ้นแล้วเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมา และคาดว่าจะสามารถแลกเปลี่ยนการลงนามกันได้เร็วที่สุดอาจจะเป็นสัปดาห์หน้า”