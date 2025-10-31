ต่างประเทศ

คิงชาร์ลส์ถอดยศ ‘เจ้าชาย’ แอนดรูว์ พร้อมให้ออกจากคฤหาสน์วินด์เซอร์

FILE PHOTO: Britain's Prince Andrew speaks with King Charles as they leave Westminster Cathedral at the end of the Requiem Mass, on the day of the funeral of Britain's Katharine, Duchess of Kent, in London, Britain, September 16, 2025. REUTERS/Toby Melville/File Photo

คิงชาร์ลส์ถอดยศ ‘เจ้าชาย’ แอนดรูว์ และให้ออกจากที่ประทับในวินด์เซอร์

พระราชวังบักกิงแฮม แถลงเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ว่า กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรทรงถอดถอนพระอิสริยยศของเจ้าชายแอนดรูว์ พระเชษฐา และทรงบังคับให้พระองค์ออกจากที่ประทับในพระราชวังวินด์เซอร์ เพื่อสร้างระยะห่างระหว่างราชวงศ์กับแอนดรูว์ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคดีอื้อฉาวของเจฟฟรีย์ เอปสไตน์

แอนดรูว์ พระชนมายุ 65 พรรษา พระอนุชาของพระเจ้าชาร์ลส์ และพระราชโอรสองค์ที่สองของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 4 แห่งสหราชอาณาจักร เผชิญแรงกดดันอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสัมพันธ์กับเอปสไตน์ ผู้ล่วงลับ เมื่อต้นเดือนตุลาคม พระองค์ถูกบังคับให้หยุดใช้บรรดาศักดิ์ดยุกแห่งยอร์กไปแล้ว

ขณะนี้กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 ทรงดำเนินการขั้นเด็ดขาดยิ่งขึ้นต่อแอนดรูว์ ด้วยการปลดพระอิสริยยศทั้งหมด ทำให้พระองค์ต้องใช้พระนามว่า แอนดรูว์ เมานต์แบ็ตเทน วินด์เซอร์ เท่านั้น

แถลงการณ์ของพระราชวังบักกิงแฮมระบุว่า แอนดรูว์ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการให้ยกเลิกสัญญาเช่าคฤหาสน์รอยัลลอดจ์ ภายในพระราชวังวินด์เซอร์ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของกรุงลอนดอน โดยแอนดรูว์จะย้ายไปประทับยังที่ประทับใหม่ในคฤหาสน์แซนดริงแฮม ทางตะวันออกของอังกฤษ

การตัดสินใจของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 ซึ่งยังคงทรงรับการรักษาพระอาการประชวรด้วยโรคมะเร็งอยู่เป็นประจำ ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่รุนแรงและเด็ดขาดที่สุดต่อสมาชิกราชวงศ์ในประวัติศาสตร์อังกฤษยุคใหม่

สำนักพระราชวังระบุว่า มาตรการลงโทษเหล่านี้ถือเป็นสิ่งจำเป็น แม้ว่าแอนดรูว์จะยังปฏิเสธข้อกล่าวหาก็ตาม กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 ทรงประสงค์ที่จะทรงแสดงให้ชัดเจนว่า พระองค์ทรงห่วงใยและเห็นใจต่อเหยื่อและผู้รอดชีวิตจากล่วงละเมิดทุกรูปแบบมาโดยตลอด

แอนดรูว์เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นนายทหารเรือผู้กล้าหาญและเคยรับราชการทหารในช่วงสงครามฟอล์กแลนด์กับอาร์เจนตินาในช่วงต้นทศวรรษ 1980 แต่ในปี 2011 เขาถูกบังคับให้ลาออกจากตำแหน่งทูตการค้าประจำสหราชอาณาจักร ต่อมาในปี 2019 ก็ต้องยุติการปฏิบัติภารกิจในฐานะสมาชิกราชวงศ์ ก่อนถูกถอดจากตำแหน่งทางทหารและการอุปถัมภ์องค์กรต่างๆ ในปี 2022 หลังจากถูกกล่าวหาเรื่องการประพฤติมิชอบทางเพศ ซึ่งพระองค์ปฏิเสธมาโดยตลอด

ในปีเดียวกัน แอนดรูว์ได้ตกลงยอมความในคดีความที่เวอร์จิเนีย จุฟเฟร ยื่นฟ้อง โดยกล่าวหาว่าพระองค์ล่วงละเมิดทางเพศเธอเมื่อตอนที่เธอยังเป็นวัยรุ่น แอนดรูว์ปฏิเสธเรื่องนี้มาโดยตลอด แต่เรื่องราวนี้กลับมาโด่งดังอีกครั้งเมื่อหนังสือบันทึกความทรงจำของเธอถูกตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเธอระบุในหนังสือ กล่าวว่าแอนดรูว์ ผู้หยิ่งผยองเชื่อว่า การมีเพศสัมพันธ์กับเธอเป็นสิทธิโดยกำเนิดของเขา

ต้นเดือนนี้ จดหมายโต้ตอบระหว่างแอนดรูว์และเอปสไตน์จากปี 2011 ถูกตีพิมพ์โดยเดอะเมล์ออนซันเดย์และเดอะซัน เปิดเผยว่าแอนดรูว์บอกกับเอปสไตน์ว่า “เราควรรักษาการติดต่อไว้” และว่า “เราจะได้เล่นกันอีกเร็ว ๆ นี้

แหล่งข่าวในวังกล่าวว่า แม้ว่าแอนดรูว์จะยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหา แต่ก็เห็นได้ชัดว่ามีความผิดพลาดในการตัดสินใจอย่างร้ายแรง การตัดสินใจถอดยศครั้งนี้เป็นของพระเจ้าชาร์ลส์ แต่พระองค์ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกราชวงศ์ รวมถึงเจ้าชายวิลเลียมด้วย

การตัดสินใจบังคับให้แอนดรูว์ย้ายออกจากวินด์เซอร์มีความสำคัญเช่นกัน หลังจากหนังสือพิมพ์รายงานว่าพระองค์ไม่ได้จ่ายค่าเช่าคฤหาสน์ 30 ห้องมาเป็นเวลาสองทศวรรษ หลังจากที่พระองค์ได้จ่ายค่าปรับปรุงที่ประทับหลังแรก
ขณะเดียวกันยังมีการแทรกแซงทางการเมืองที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักต่อราชวงศ์ โดยคณะกรรมการรัฐสภาอังกฤษได้ตั้งคำถามเมื่อวันพุธว่าแอนดรูว์ควรที่จะยังคงอาศัยอยู่ในคฤหาสถ์หลังนี้หรือไม่

ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าราชวงศ์สูญเสียการสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่มาหลายปีแล้ว พระเจ้าชาร์ลส์พร้อมด้วยเจ้าชายวิลเลียมจึงตัดสินพระทัยเพื่อปกป้องสถาบัน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นภารกิจที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก