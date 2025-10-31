คิงชาร์ลส์ถอดยศ ‘เจ้าชาย’ แอนดรูว์ พร้อมให้ออกจากคฤหาสน์วินด์เซอร์

คิงชาร์ลส์ถอดยศ ‘เจ้าชาย’ แอนดรูว์ และให้ออกจากที่ประทับในวินด์เซอร์
พระราชวังบักกิงแฮม แถลงเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ว่า กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรทรงถอดถอนพระอิสริยยศของเจ้าชายแอนดรูว์ พระเชษฐา และทรงบังคับให้พระองค์ออกจากที่ประทับในพระราชวังวินด์เซอร์ เพื่อสร้างระยะห่างระหว่างราชวงศ์กับแอนดรูว์ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคดีอื้อฉาวของเจฟฟรีย์ เอปสไตน์
แอนดรูว์ พระชนมายุ 65 พรรษา พระอนุชาของพระเจ้าชาร์ลส์ และพระราชโอรสองค์ที่สองของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 4 แห่งสหราชอาณาจักร เผชิญแรงกดดันอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสัมพันธ์กับเอปสไตน์ ผู้ล่วงลับ เมื่อต้นเดือนตุลาคม พระองค์ถูกบังคับให้หยุดใช้บรรดาศักดิ์ดยุกแห่งยอร์กไปแล้ว
ขณะนี้กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 ทรงดำเนินการขั้นเด็ดขาดยิ่งขึ้นต่อแอนดรูว์ ด้วยการปลดพระอิสริยยศทั้งหมด ทำให้พระองค์ต้องใช้พระนามว่า แอนดรูว์ เมานต์แบ็ตเทน วินด์เซอร์ เท่านั้น
แถลงการณ์ของพระราชวังบักกิงแฮมระบุว่า แอนดรูว์ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการให้ยกเลิกสัญญาเช่าคฤหาสน์รอยัลลอดจ์ ภายในพระราชวังวินด์เซอร์ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของกรุงลอนดอน โดยแอนดรูว์จะย้ายไปประทับยังที่ประทับใหม่ในคฤหาสน์แซนดริงแฮม ทางตะวันออกของอังกฤษ
การตัดสินใจของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 ซึ่งยังคงทรงรับการรักษาพระอาการประชวรด้วยโรคมะเร็งอยู่เป็นประจำ ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่รุนแรงและเด็ดขาดที่สุดต่อสมาชิกราชวงศ์ในประวัติศาสตร์อังกฤษยุคใหม่
สำนักพระราชวังระบุว่า มาตรการลงโทษเหล่านี้ถือเป็นสิ่งจำเป็น แม้ว่าแอนดรูว์จะยังปฏิเสธข้อกล่าวหาก็ตาม กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 ทรงประสงค์ที่จะทรงแสดงให้ชัดเจนว่า พระองค์ทรงห่วงใยและเห็นใจต่อเหยื่อและผู้รอดชีวิตจากล่วงละเมิดทุกรูปแบบมาโดยตลอด
แอนดรูว์เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นนายทหารเรือผู้กล้าหาญและเคยรับราชการทหารในช่วงสงครามฟอล์กแลนด์กับอาร์เจนตินาในช่วงต้นทศวรรษ 1980 แต่ในปี 2011 เขาถูกบังคับให้ลาออกจากตำแหน่งทูตการค้าประจำสหราชอาณาจักร ต่อมาในปี 2019 ก็ต้องยุติการปฏิบัติภารกิจในฐานะสมาชิกราชวงศ์ ก่อนถูกถอดจากตำแหน่งทางทหารและการอุปถัมภ์องค์กรต่างๆ ในปี 2022 หลังจากถูกกล่าวหาเรื่องการประพฤติมิชอบทางเพศ ซึ่งพระองค์ปฏิเสธมาโดยตลอด
ในปีเดียวกัน แอนดรูว์ได้ตกลงยอมความในคดีความที่เวอร์จิเนีย จุฟเฟร ยื่นฟ้อง โดยกล่าวหาว่าพระองค์ล่วงละเมิดทางเพศเธอเมื่อตอนที่เธอยังเป็นวัยรุ่น แอนดรูว์ปฏิเสธเรื่องนี้มาโดยตลอด แต่เรื่องราวนี้กลับมาโด่งดังอีกครั้งเมื่อหนังสือบันทึกความทรงจำของเธอถูกตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเธอระบุในหนังสือ กล่าวว่าแอนดรูว์ ผู้หยิ่งผยองเชื่อว่า การมีเพศสัมพันธ์กับเธอเป็นสิทธิโดยกำเนิดของเขา
ต้นเดือนนี้ จดหมายโต้ตอบระหว่างแอนดรูว์และเอปสไตน์จากปี 2011 ถูกตีพิมพ์โดยเดอะเมล์ออนซันเดย์และเดอะซัน เปิดเผยว่าแอนดรูว์บอกกับเอปสไตน์ว่า “เราควรรักษาการติดต่อไว้” และว่า “เราจะได้เล่นกันอีกเร็ว ๆ นี้”
แหล่งข่าวในวังกล่าวว่า แม้ว่าแอนดรูว์จะยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหา แต่ก็เห็นได้ชัดว่ามีความผิดพลาดในการตัดสินใจอย่างร้ายแรง การตัดสินใจถอดยศครั้งนี้เป็นของพระเจ้าชาร์ลส์ แต่พระองค์ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกราชวงศ์ รวมถึงเจ้าชายวิลเลียมด้วย
การตัดสินใจบังคับให้แอนดรูว์ย้ายออกจากวินด์เซอร์มีความสำคัญเช่นกัน หลังจากหนังสือพิมพ์รายงานว่าพระองค์ไม่ได้จ่ายค่าเช่าคฤหาสน์ 30 ห้องมาเป็นเวลาสองทศวรรษ หลังจากที่พระองค์ได้จ่ายค่าปรับปรุงที่ประทับหลังแรก
ขณะเดียวกันยังมีการแทรกแซงทางการเมืองที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักต่อราชวงศ์ โดยคณะกรรมการรัฐสภาอังกฤษได้ตั้งคำถามเมื่อวันพุธว่าแอนดรูว์ควรที่จะยังคงอาศัยอยู่ในคฤหาสถ์หลังนี้หรือไม่
ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าราชวงศ์สูญเสียการสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่มาหลายปีแล้ว พระเจ้าชาร์ลส์พร้อมด้วยเจ้าชายวิลเลียมจึงตัดสินพระทัยเพื่อปกป้องสถาบัน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นภารกิจที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก