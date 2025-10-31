กะเหรี่ยงบีจีเอฟระเบิดอาคารสำนักงานในเคเคปาร์ค วันเดียว 3 ลูก ตั้งเป้า 80 อาคาร
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 68 ผู้สื่อข่าวรายงานจากชายแดนไทย เมียนมา บริเวณบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จังหวัดตาก ว่า ทหารเมียนมาได้ส่งโดรนบินสังเกตการณ์ การทำลายอาคาร สำนักงานในพื้นที่สแกมเมอร์ออนไลน์ของทหารกะเหรี่ยงบีจีเอฟในพื้นที่เคเคปาร์ค อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง โดยในวันที่ 30 ตุลาคม 68 ฝ่ายกะเหรี่ยงได้ระเบิดทำลายอาคาร สำนักงาน ถึง 3 ครั้ง ซึ่งมากกว่าทุก และในครั้งนี้เป็นการเข้าสู่วันที่ 8 ของการทำลาย และไม่มีผลกระทบต่อเขตไทยแต่อย่างใด แต่จากการสังเกตในฝั่งประเทศพบว่า การระเบิดทุกครั้งจะมีควันไฟพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าทุกครั้งไป
แหล่งข่าวฝ่ายกะเหรี่ยงแจ้งว่า ฝ่ายเมียนมาจะมีการทำลายพื้นที่เคเคปาร์คไปเรื่อยๆ และมีเป้าหมายระเบิดอาคารทิ้งมากถึง 80 หลัง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยังคงมีชาวต่างชาติที่หนีการปราบปรามของทหารเมียนมา จากฝั่งเมียนมาเพิ่มมากขึ้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 68 มีจำนวน 1,575 คน จากทั้งหมด 28 ประเทศ