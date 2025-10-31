ไปต่อไม่ไหว! เรดิโอฟรีเอเชีย ประกาศยุติดำเนินงานข่าว เซ่นพิษชัตดาวน์-รบ.ทรัมป์ตัดงบหนุน
เรดิโอฟรีเอเชีย หรือ วิทยุเอเชียเสรี (RFA) ประกาศจะยุติการดำเนินงานข่าวในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ เนื่องจากองค์กรประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรง ผลจากการชัตดาวน์หรือการปิดหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐและการดำเนินงานของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่มุ่งตัดลดงบประมาณสนับสนุนองค์กรสื่อที่ได้รับกรสนับสนุนจากภาครัฐ
นับแต่ปี 1996 เป็นต้นมา RFA เป็นแหล่งข่าวอิสระที่เผยแพร่เนื้อหาทางออนไลน์และวิทยุในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ข้อมูลข่าวสารถูกจำกัดหรือถูกควบคุม ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา RFA ดำเนินงานด้วยบุคลากรเพียงเล็กน้อย ผลิตเพียงข่าวบางส่วนทางออนไลน์ ขณะรัฐบาลทรัมป์พยายามตัดงบสนับสนุนองค์กรสื่อ โดยให้เหตุผลว่าสื่อที่ได้รับทุนจากรัฐบาล เช่น RFA, วิทยุเสรียุโรป-วิทยุเสรีภาพ(RFE/RL) และ วิทยุเสียงอเมริกา(VOA) นั้นบริหารจัดการไม่ดีและเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของรัฐ
“ในการพยายามรักษาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและรักษาความเป็นไปได้ในการเริ่มดำเนินการใหม่หากมีเงินทุนที่สม่ำเสมอ RFA กำลังดำเนินขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อลดขนาดฐานที่ลดลงอยู่แล้วอย่างมีความรับผิดชอบ” เบย์ ฟาง ประธานและซีอีโอของ RFA กล่าวและว่า RFA จะเริ่มปิดสำนักงานในต่างประเทศ ปลดพนักงาน และจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงานซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
RFA มีผู้สื่อข่าวและลูกจ้างสัญญาในหลายประเทศในเอเชียและทำหน้าที่รายงานข่าวอย่างกล้าหาญในประเด็นที่รัฐบาลบางประเทศไม่ต้องการให้เผยแพร่ เช่น การปราบปรามชนกลุ่มน้อยชาวอุยกูร์ในจีน เหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี 2021 และชะตากรรมของผู้แปรพักตร์จากเกาหลีเหนือ โดยเว็บไซต์ของ RFA มีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นถึง 20% ระหว่างปี 2023 ถึง 2024
ด้าน RFE/RL ซึ่งเป็นองค์กรข่าวคล้ายกับ RFA และได้รับทุนจากรัฐบาลเช่นกัน ระบุว่า องค์กรข่าวของตนยังคงดำเนินงานอยู่และเรามีแผนที่จะเข้าถึงผู้ชมของเราต่อไปในอนาคตอันใกล้ โดย RFE/RL ดำเนินงานด้านข่าวสารในยุโรปตะวันออก เอเชียกลาง และตะวันออกกลาง
ทั้งนี้ RFE/RL ซึ่งได้ยื่นฟ้องรัฐบาลทรัมป์เช่นกันระบุว่าได้รับเงินทุนจากรัฐบาลครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนกันยายน ปัจจุบันดำเนินงานโดยใช้เงินสำรองและดำเนินมาตรการลดต้นทุน เช่น ยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างอิสระ ลดรายการออกอากาศและให้พนักงานบางส่วนลาหยุดโดยได้รับค่าจ้างบางส่วน