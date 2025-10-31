ยอดเข้าเว็บ Pornhub ในอังกฤษร่วง 77% หลังกฎหมายบังคับตรวจอายุ หวังห้ามเด็กดูสื่อลามก
สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า Pornhub เว็บหนังผู้ใหญ่ที่มียอดเข้าชมเยอะที่สุดในโลก เปิดเผยว่ายอดคนเข้าชมเว็บไซต์ในประเทศอังกฤษลดลงถึง 77% หลังจากที่กฎหมายความปลอดภัยออนไลน์ของอังกฤษระบุว่าตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคมเป็นต้นไป เว็บไซต์ต่างๆ ในอังกฤษจะต้องป้องกันไม่ให้เด็กเข้าถึงเนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือสื่อลามก ทำให้ Pornhub ต้องตรวจเช็คอายุของผู้ที่จะเข้าเว็บไซต์อย่างละเอียด
กฎหมายความปลอดภัยออนไลน์ของอังกฤษระบุว่า ผู้ใดก็ตามที่จะเข้าเว็บไซต์ที่มีสื่อลามก อนาจารในอังกฤษจะต้องพิสูจน์ว่ามีอายุมากกว่า 18 ปีด้วยการยืนยันตัวตนด้วยวิธีต่างๆ เช่น การตรวจใบหน้า ข้อมูลจากกูเกิลยืนยันว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ Pornhub ในอังกฤษมีจำนวนลดลงเกือบครึ่งหนึ่งนับตั้งแต่ที่กฎหมายดังกล่าวเริ่มมีผลบังคับใช้
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขผู้เข้าชมที่ลดลงอาจไม่ได้หมายความว่าชาวอังกฤษชมหนังผู้ใหญ่น้อยลง แต่อาจหมายความว่าคนหันไปเข้าเว็บไซต์ Pornhub ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น การใช้ VPN ซึ่งจะปิดบังสถานที่การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งานคนดังกล่าว
ข้อมูลจากบริษัท Ofcom ระบุว่ายอดการเข้าชมเว็บไซต์หนังผู้ใหญ่ในอังกฤษโดยรวมลดลงถึงเกือบ 1 ใน 3 ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ทาง Ofcom บอกว่ากฎหมายฉบับใหม่ได้บรรลุเป้าหมายหลักของมันนั่นก็คือการหยุดไม่ให้เด็กเข้าสู่เว็บไซต์หนังผู้ใหญ่โดยไม่ได้เสิร์ชค้นหา เป็นการแก้ไขปัญหาที่เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นหลายแห่งไม่ได้ทำการตรวจเช็คอย่างละเอียดว่ามีเด็กใช้งานแพลตฟอร์มของพวกเขาหรือไม่
ทั้งนี้ Ofcom บอกกับทางบีบีซีว่าจำนวนผู้ที่ใช้งาน VPN ในการใช้งานทั่วไปมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 1.5 ล้านคนต่อวันในเดือนกรกฎาคม นับตั้งแต่กฎหมายความปลอดภัยออนไลน์เริ่มมีผลบังคับใช้ แต่ต่อมาจำนวนผู้ใช้งาน VPN ลดลงเหลือประมาณ 1 ล้านคน ขณะที่เว็บไซต์ Cybernews เปิดเผยว่ายอดการดาวน์โหลด VPN ในอังกฤษมีตัวเลขมากกว่า 10.7 ล้านดาวน์โหลดตลอดปี 2025 หมายความว่าผู้คนอาจไม่ต้องการยืนยันอายุหรือยืนยันตัวตนเพื่อเข้าชมเว็บไซต์หนังผู้ใหญ่
อาราส นาซาโรวาส นักวิจัยด้านความปลอดภัยของข้อมูลของเว็บไซต์ Cybernews กล่าวว่า “หลังมีการบังคับตรวจอายุเข้าชม ยอดการดาวน์โหลดแอพพ์ VPN พุ่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในแอพพ์สโตร์ในอังกฤษ หมายความว่าชาวอังกฤษไม่ได้เข้าชมเว็บ Pornhub น้อยลง แต่มันแค่ถูกจัดว่าไม่ใช่ผู้ใช้งานในอังกฤษเท่านั้น” นอกจากนั้น ผู้ใช้งานคนอื่นๆ ที่ไม่ใช้ VPN อาจเลิกดูสื่อลามกใน Pornhub แต่หันไปใช้เว็บไซต์อื่นที่ไม่มีการตรวจสอบอายุ