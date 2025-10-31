ต่างประเทศ

เงินเยน อ่อนค่าหนัก ต่ำกว่า 21 บาท ต่อ 100 เยนแล้ว

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม รอยเตอร์ รายงานว่า เงินเยนของญี่ปุ่น อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในวันพฤหัสบดี หลังจากที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีท่าทีผ่อนปรนน้อยกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น หลังจากที่นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) กล่าวเมื่อวันพุธว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนั้นไม่มีการรับประกัน

ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม และ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น คาซูโอะ อุเอดะ ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดในเดือนธันวาคม ขึ้นอยู่กับแนวโน้มค่าจ้างในปีหน้า

คาร์ล ชามอตตา หัวหน้านักกลยุทธ์การตลาดของคอร์เพย์ในโตรอนโตกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น ทำให้นักลงทุนเยนผิดหวังด้วยการคงอัตราดอกเบี้ยไว้และแสดงความเห็นแย้งในระดับเดียวกับเดือนกันยายน

ในการแถลงข่าวหลังการประชุม อุเอดะยังให้รายละเอียดเพียงเล็กน้อยว่าธนาคารกลางจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเมื่อใด ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับเงินเยน

ล่าสุด ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนล่าสุด ต่ำกว่า 21 บาทแล้ว อยู่ที่ 20.8374 – 20.9178 ต่อ 100 เยน

