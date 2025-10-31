เขมร เรียกร้อง นานาชาติ ร่วมมือปราบฉ้อโกงออนไลน์ ชี้ ตำหนิกัมพูชาฝ่ายเดียวไม่ได้
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ขแมร์ไทม์ส รายงานว่า วานนี้ พล.อ.เขียว โสภัค โฆษกกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา กล่าวว่า ทางการกัมพูชา ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ และ มุ่งมั่นที่จะปราบปรามการฉ้อโกงทางออนไลน์ ผ่านการร้องเรียน การสอบสวน และมาตรการบังคับใช้กฎหมาย
คำกล่าวของเขามีขึ้นหลังจากสถานีโทรทัศน์ CNA ของสิงคโปร์ รายงานว่าตำรวจสิงคโปร์ได้ออกหมายจับผู้ต้องสงสัย 34 คน ที่เกี่ยวกับเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ ที่ปฏิบัติการจากกัมพูชา ในจำนวนนี้เป็นชาวสิงคโปร์ 27 คน มาเลเซีย 7 คน โดย รายงานระบุว่า ผู้ต้องสงสัยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในกัมพูชา
พล.อ.โสภัค ได้แสดงความยินดีกับการร่วมมือกับสิงคโปร์และประเทศอื่น ในการร่วมกันต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์และเทคโนโลยี โดยเน้นย้ำว่าการฉ้อโกงทางออนไลน์เป็นประเด็นข้ามชาติ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ
“พวกเขาไม่สามารถตำหนิกัมพูชาเพียงฝ่ายเดียวได้ เราต้องร่วมมือกันปราบปรามการฉ้อโกงออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลกัมพูชาไม่สนับสนุนอาชญากรรมเช่นนี้ เพราะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสื่อมเสีย เมื่อเกิดปัญหาขึ้น เจ้าหน้าที่ของเราจะทำงานอย่างหนักเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของกัมพูชา”
เขาเสริมว่า เจ้าหน้าที่กัมพูชายังคงดำเนินการอย่างเด็ดขาดในการต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ผ่านการดำเนินงานเชิงรุกและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรต่างประเทศ
ปฏิบัติการล่าสุด นับไปสู่การจับกุมจำนวนมาก โดยเมื่อ 28 ตุลาคม ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 65 คน ในพนมเปญ และ จังหวัดกำปง ชาวจีน 7 คน ถูกจับกุมระหว่างการบุกตรวจค้นคอนโดมิเนียม ในเขต จำกามอน ขณะที่ผู้ต้องสงสัยชาวเวียดนาม 56 คน ถูกจับกุมในเมืองโบกอร์ จ.กำปง